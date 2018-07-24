Rusya, Türkiye'den giden 44 ton nektarinin ülkeye girişine izin vermedi

Rosselhoznadzor yetkililerine göre, Türkiye'den ithal edilen dört parti nektarin, Rusya'nın güneyinde yer alan Novorossiysk kentinde alıkonuldu. Toplam 44 ton olan ürünlere alıkonulmasının sebebinin, denetimde nektarinlerde Akdeniz meyve sineğine rastlanması olduğu kaydedildi.

Rus tarım denetçilerinin verdiği bilgiye göre, Akdeniz meyve sineği isimli tarım zararlısı mandalina, limon, nar, kayısı, erik, elma, domates ve patlıcan gibi pek çok farklı tür ürüne bulaşabiliyor.

Alıkonulan 44 ton nektarinin ne tür bir işleme tabi tutulacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı fakat Rusya'nın ülkeye girişine izin vermediği ürünler genelde Türkiye'ye geri gönderiliyor.