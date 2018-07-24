Kremlin: Putin'le Trump'ın yeniden görüşmesinin gerekliliğinde anlaştık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Helsinki'deki görüşmelerinin ardından yeni bir görüşmenin gerekliliği konusunda anlaşıldığı belirtildi. Putin'in yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus liderin yıl sonunda Washington'a davet edildiğini fakat görüşmenin detaylarının kesinleşmediğini söyledi.

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Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 16 Temmuz'da gerçekleşen ilk tam kapsamlı zirvenin ardından her iki tarafın da Putin ve Trump'ın yeni bir görüşmenin gerekliliği konusunda anlaşmaya vardığını belirten Uşakov, görüşmenin ayrıntılarınınsa daha sonra kararlaştırılacağını söyledi.

Helsinki'deki zirvelerinde Putin ve Trump'ın, 'bu faydalı temasları sürdürmenin gerektiğine karar verdiğini' kaydeden Uşakov, Rusya liderinin yıl sonunda Washington'a davet edildiğinin ise ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton tarafından kendilerine iletildiğini belirtti.

Rus liderin yardımcısı, "Ayrıca biliyorsunuz bu buluşma teklifini Trump da Twitter da dahil olmak üzere çeşitli yerlerde dile getirdi" diye ekledi.

Uşakov ayrıca, iki liderlerin kasım sonunda Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenecek G20 Zirvesi gibi uluslararası görüşmelerde bir araya gelebileceğini belirtti.