Şoygu: Rusya batı sınırını 70 askeri birlikle güçlendirdi

© Sputnik / Alexey Druzhinin Şoygu: NATO son 3 yılda Doğu Avrupa ve Baltıklardaki varlığı 7 kat arttırdı

Rusya Savunma Bakanlığı'nın bugünkü toplantısında konuşan Şoygu, "Batı stratejik istikametinde gelişen durum, birliklerimizin muharebe güçlerini ve konuşlanma sistemlerini sürekli olarak geliştirmemizi gerektiriyor. Bu amaçla 2016'dan itibaren 2 tümen ve 3 tugay dahil olmak üzere 70'in üzerinde askeri birlik oluşturuldu" ifadelerini kullandı.

Söz konusu birliklerin konuşlandırılması için gerekli altyapının oluşturulduğunu söyleyen Şoygu, yıl sonuna kadar 350'den fazla tesisin devreye alınmasının planlandığını ifade etti.

Şoygu, "Bölgedeki ordu birliklerine yaklaşık 5 bin yeni ve modernize edilmiş silah ve araç teslim edildi, bu sayede birlikleri modern silahlarla donatma oranı yüzde 39'dan yüzde 54'e yükseldi. ‘Sözleşmeli askerlik yapmak senin seçimin' adlı 300'den fazla bilgilendirme ve ajitasyon kampanyası organize edildi ve bunun sonucunda 40 binden fazla kişi ordu birliklerine katıldı" diye konuştu.

Özellikle Rus ve Belarus bölge birliklerinin eğitimine ağırlık verildiğini söyleyen Şoygu, Batı Askeri Bölgesi'ndeki askerlerin Belarus meslektaşlarıyla birlikte ‘Birlik Kalkanı-2019' tatbikatına hazırlıklara başladığını kaydetti.

Orgeneral Şoygu, 16 Temmuz'da gerçekleşen Rusya-ABD zirvesinin Moskova'nın Washington ve NATO ülkeleriyle askeri işbirliğinin gelişmesine ivme kazandıracağını umduklarını belirtti.

NATO'nun Doğu Avrupa'daki askeri birliklerinin büyümeye devam ettiğine dikkat çeken Şoygu, 2014'ten bu yana asker sayısının 2 binden 15 bin kişiye çıkarıldığını vurguladı.

‘Örgütün ordularının aldığı eğitim yoğunluğunun sürekli olarak arttırıldığını' hatırlatan Şoygu, "Yılbaşından bu yana 80 bin askerin katıldığı 100'ün üzerinde tatbikat gerçekleşti. Eğitimlere her yıl çağrılan asker sayısı 5 yılda 10 kat arttı, askeri uçak sayısıysa 11'den 101'e çıktı" diye konuştu.

Rus bakan, "Batılı meslektaşlarımızın bu adımları, dünyada mevcut güvenlik sisteminin yıkılmasına yol açıyor, güvensizliği daha da arttırıyor ve bizi karşı tedbir almaya itiyor. 16 Temmuz'da Helsinki'de gerçekleşen Rusya-ABD zirvesinin Washington ve NATO ülkeleriyle işbirliğimizin gelişmesine ivme kazandıracağını, ortak güvenlik çıkarları bakımından tarafların çabalarını birleştirmesini mümkün kılacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.