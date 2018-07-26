Rus Dışişleri: ABD’li uzmanlarla tehlikeli askeri olayları önlemenin yolları görüşüldü

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ve ABD’li bir grup silah denetim uzmanının bugün Moskova'da stratejik istikrarla ilgili konuların yanı sıra tehlikeli askeri olayları önlemenin yöntemleri üzerinde görüştükleri öğrenildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yeni START (Stratejik Silahların Azaltılması) ve Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması'nın (INF Anlaşması) etrafında gelişen duruma ağırlık verilerek, stratejik istikrarla ilgili güncel konuların üzerinde kapsamlı bir görüş paylaşımı gerçekleşti. Tehlikeli askeri olayları önlemenin yolları da ele alındı" ifadelerine yer verildi.

Daha önce ABD'li senatörlerden oluşan bir heyet Rusya'ya ziyaret düzenlemişti. 30 Haziran'da St. Peterbusrg'da Rusya ziyaretine başlayan senatörler, 3 Temmuz'da Moskova'ya geçerek Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmüş, ardından Duma ve Federasyon Konseyi'ni ziyaret etmişti.