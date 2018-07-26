Duma, yabancı taraftarlara vize muafiyetine yönelik teklifi onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı futbol taraftarlarına vize muafiyetini yıl sonuna kadar uzatacaklarını söylemişti. Duma, geçen hafta getirilen yasa teklifini onayladı.
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Rusya Spor Bakanı Mihail Degtyarev, taraftar kimliğine (FAN ID) sahip yabancıların ülkeye tekrar gelmesi halinde Rusya ekonomisinin 30 milyar ruble (476 milyon dolar) kazanabileceğini söylemişti.
Rusya, Dünya Kupası maçlara bilet aldığını belgeleyen kişilerin, bu sayede edindikleri taraftar kimlikleriyle ülkeye girmesine izin vermişti. Taraftar kimliği olan kişilerin vize almasına gerek kalmamıştı.
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