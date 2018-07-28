Rusya’dan ‘Trump’la Putin, Kosova konusunda anlaştı’ iddiası hakkında açıklama

Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu konuyla ilgili basında çıkan haberlerin dezenformasyondan ibaret olduğu vurgulanarak "Son günlerde basında yer alan 'Helsinki 'de yapılan görüşmede bazı özel anlaşmalar yapıldığı' iddiaları doğruyu yansıtmamaktadır" denildi.
Rusya ve ABD liderlerinin ilk geniş toplantısı 16 Temmuz'da Helsinki'de yapılmıştı.
Başkanların iki saatten uzun bir süre baş başa görüşmeleri ve delegasyonların genişletilmiş bir formatta öğle yemeği yemelerinin ardından, gazetecilerin sorularına geçilmişti.
Toplantıdan sonra liderler, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ilgiyi dile getirmişti.
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