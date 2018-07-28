Rusya’dan ‘Trump’la Putin, Kosova konusunda anlaştı’ iddiası hakkında açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, medyada çıkan 'ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rus lider Vladimir Putin ile Helsinki'de yaptığı görüşmede, Sırp makamlarının, Kosova topraklarının bir kısmına karşılık bağımsızlığını tanınmayı kabul ettiğine onay verdiği' iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

© REUTERS / Francois Lenoir AB, Makedonya ve Arnavutluk ile üyelik müzakerelerini bir yıl erteledi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Bilgi ve Basın Dairesi Başkanlığı yaptığı açıklamada, bakanlığın, Rus medyasında yer alan konuyla ilgili haberlerin, Kosova'da yayın yapan Gazeta Express'in heberine dayanarak verildiğine dikkat çekildi.

Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu konuyla ilgili basında çıkan haberlerin dezenformasyondan ibaret olduğu vurgulanarak "Son günlerde basında yer alan 'Helsinki 'de yapılan görüşmede bazı özel anlaşmalar yapıldığı' iddiaları doğruyu yansıtmamaktadır" denildi.

Rusya ve ABD liderlerinin ilk geniş toplantısı 16 Temmuz'da Helsinki'de yapılmıştı.

Başkanların iki saatten uzun bir süre baş başa görüşmeleri ve delegasyonların genişletilmiş bir formatta öğle yemeği yemelerinin ardından, gazetecilerin sorularına geçilmişti.

Toplantıdan sonra liderler, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ilgiyi dile getirmişti.