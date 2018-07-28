Federasyon Konseyi 'Rus offshore şirketleri yasasını' onayladı

Rusya'da parlamentonun üst kanadı Federasyonu Konseyi, Rusların kontrolündeki offshore şirketler için yabancı devletlerin uygulayabilecekleri olası yaptırımların ve siyasi risklerin sonuçlarını en aza indirecek yasa paketini onayladı.

© AP Photo / J. Scott Applewhite ABD Kongresine, Trump'a Putin'le bire bir görüşmeyi yasaklayacak bir tasarı sunuldu

Rusya Federasyonu Konseyi'nin onayladığı yabancı devlet yaptırımlarının ve siyasi risklerin sonuçlarını en aza indirmeye yönelik yasa sayesinde, Rusların kontrolündeki offshore şirketleri, Rusya'nın özel idari bölgelerinde yeniden kayıt yaptırma olanağına kavuştu.

Yasa paketi, Vladivostok'taki Russky Adaları ile Rusya'nın Kaliningrad'daki Oktyabrsky Adası'nda yabancı şirketlerin Rusya Federasyonu'nun (redomitsilatsiya) yargı yetkisine tabi olması ve uluslararası şirket statüsü kazanması için fırsat tanıyor.

Bunu yapmak için şirketin yurtdışında tasfiye edilmesi gerekmeyecek.

Şirket kaydının bulunduğu ülkeden Rusya'nın özel idari bölgelerine nakli, uluslararası şirket statüsünü alması için yeterli olacak.

Uluslararası şirket statüsü, şirketin devlet tüzel kişilik tesciliyle eşzamanlı olarak sağlanıyor.

Bunun için şirketin devlete kayıt yaptırdığı tarihten itibaren 6 ay içinde Rusya Federasyonu'nda en az 50 milyon ruble yatırım yapmayı ve bir dizi başka talebi yerine getirmeyi taahhüt etmesi gerekiyor.

Rusya Federasyonu'nun para birimi mevzuatı açısından yargı yetkisinin değiştirilmesi sonrası, uluslararası statüye sahip olan kayıtlı bir şirket, yabancı bir kuruluş (yerleşik olmayan) olarak kabul edilmekte.

Uluslararası şirket, Rusya Federasyonu'nun yabancı şirketlerle ilgili yasaları çerçevesinde, kısıtlama olmaksızın döviz işlemlerini ve yerleşikleşmeyi gerçekleştirme hakkına sahip olacak, hatta yerli şirketlerin sahip oldukları vergi muafiyeti avantajlarından da yararlanabilecek.