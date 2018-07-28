Rus milli futbol takımının teknik direktörü ile iki oyuncusuna devlet nişanı

Putin, Rus milli futbol takımının teknik direktörü Çerçesov, takım kaptanı Akinfeev ve savunmacısı İgnaşeviç’in FIFA 2018 Dünya Kupası’ndaki başarıya yaptığı katkıya vurgu yaptı. Rusya'nın çeyrek final oynamasında büyük rol oynayan üçlüye devlet nişanları takdim edildi.

© REUTERS / Carl Recine Rusya milli takımı, Çerçesov ile nikah tazeledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de bugün gerçekleşen ödül töreninde, Rus milli futbol takımının teknik direktörü Stanislav Çerçesov, takım kaptanı ve kaleci İgor Akinfeev ve turnuvadan sonra sahalara veda ettiğini açıklayan savunma oyuncusu Sergey İgnaşeviç'in takımın FIFA 2018 Dünya Kupası'ndaki başarılı oyununa sunduğu katkılardan dolayı devlet nişanlarıyla ödüllendirildiğini belirtti.

Çerçesov'a Aleksandr Nevski Nişanı'nı bizzat takdim eden Putin, "Stanislav Salamoviç Çerçesov. Hepimiz, oyuncuları hazırlama stratejisinin kendini ne kadar güçlü bir şekilde ortaya koyduğuna, ustalığının, psikolog, vasi ve lider yeteneğinin ne kadar büyük olduğuna tanıklık ettik" dedi.

'PENALTI KURTARIŞIYLA EFSANE'

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Akinfeev ve İgnaşeviç'in de Onur Nişanı'na laik görüldüklerine dikkat çeken Putin, "Milli takımın kaptanı İgor Akinfeev de hak ettiği ödülü alacak, kendisi birçok kez sahadaki durumu kurtardı ve bunu ne zaman yapacağını kendisi belirledi. En önemlisi de, son penaltıyı kurtarışının, milli ve dünya futbolunun efsanesi olacağını düşünüyorum'' diye konuştu.

20 YILLIK FUTBOL HAYATINDA 127 KEZ MİLLİ FORMAYI TERLETTİ

Rusya lideri ''Bir nişan da İgnaşeviç'e takdim edilecek, kendisi milli takımı formasıyla 127 oyuna katıldı ve 20 yılı aşkın profesyonel futbol geçmişi bulunuyor" dedi.