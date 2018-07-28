Putin: Rus milli futbol takımından yeni başarılara imza atmasını bekliyoruz

© REUTERS / Pavel Golovkin Rus milli futbol takımının teknik direktörü ile iki oyuncusuna devlet nişanı

Rusya milli futbol takımı için Kremlin'de ödül töreni düzenleyen Devlet Başkanı Vladimir Putin, şöyle konuştu:

'GÜVENİMİZ TAM'

''Sizlere çok güveniyoruz. Siz, başarabileceğinizi söylediniz ve bunu yaptınız, şimdi herkes ileride düzenlenecek olan turnuvalarda da sizden yeni galibiyetler, parlak başarılar ve aynı etkili oyunu bekliyor.''

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Putin, taraftarların ve tüm ülkenin milli futbolculara inandığını, takımla gurur duyduklarını ve ona güçlü destek verdiklerini vurguladı.

'İNŞA EDİLEN TESİSLERDE YENİ NESİLLER YETİŞECEK'

Futbolun ve sporun gelişmesi için gerekli şartların oluşturulmasına devam edileceğini ve inşa edilen tesislerin etkili şekilde kullanılacağını söyleyen Putin, sözlerine şöyle devam etti:

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''Bu tesisler çocuk futbol okulları zincirinin kurulması için temel, spor okullarında, futbol akademilerinde eğitim gören çocukların ustalıklarını arttıracakları alanlar haline getirilecek ve başlıca milli turnuvamız olan Rusya Şampiyonası için kadrolar yetiştirilecek. Elbette ki, burada milli futbolumuz ve dünya futbolunun yeni yıldızlarının parlayacağını ve bu yıldızların milli takımımıza geçerek ülkemizi yücelteceğini umuyoruz.''