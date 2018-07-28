Kayıt
01:13 29 Temmuz 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Putin, 2018 Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayan Rusya milli futbol takımını Kremlin'de kabul etti.

    Putin: Rus milli futbol takımından yeni başarılara imza atmasını bekliyoruz

    © REUTERS / Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 31

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus milli futbol takımı için Kremlin’de ödül töreni düzenledi. Rusya'nın evsahipliğindeki 2018 FIFA Dünya Kupası’nda galip gelebildiklerini kanıtlayan millilerden gelecekteki turnuvalarda yeni başarılar beklediklerini belirtti.

    Putin, Çerçesov'a Aleksandr Nevski Nişanı'nı bizzat takdim etti.
    © REUTERS / Pavel Golovkin
    Rus milli futbol takımının teknik direktörü ile iki oyuncusuna devlet nişanı
    Rusya milli futbol takımı için Kremlin'de ödül töreni düzenleyen Devlet Başkanı Vladimir Putin, şöyle konuştu:

    'GÜVENİMİZ TAM'

    ''Sizlere çok güveniyoruz. Siz, başarabileceğinizi söylediniz ve bunu yaptınız, şimdi herkes ileride düzenlenecek olan turnuvalarda da sizden yeni galibiyetler, parlak başarılar ve aynı etkili oyunu bekliyor.''

    Rus milli kaleci İgor Akinfeyev'in İspanya-Rusya maçında yaptığı ve takımını 2018 Dünya Kupası çeyrek finaline taşıyan penaltı kurtarışı
    © REUTERS / Kai Pfaffenbach
    Akinfeyev, Rusya'yı çeyrek finale taşıyan kurtarışı önceden çalışmış

    Putin, taraftarların ve tüm ülkenin milli futbolculara inandığını, takımla gurur duyduklarını ve ona güçlü destek verdiklerini vurguladı.

    'İNŞA EDİLEN TESİSLERDE YENİ NESİLLER YETİŞECEK'

    Futbolun ve sporun gelişmesi için gerekli şartların oluşturulmasına devam edileceğini ve inşa edilen tesislerin etkili şekilde kullanılacağını söyleyen Putin, sözlerine şöyle devam etti:

    Rus taraftarlar çeyrek finali coşkuyla karşıladı
    © REUTERS / Tatyana Makeyeva
    Çeyrek finale yükselen Rus milliler sosyal medyayı salladı: Rusya, yeni İzlanda

    ''Bu tesisler çocuk futbol okulları zincirinin kurulması için temel, spor okullarında, futbol akademilerinde eğitim gören çocukların ustalıklarını arttıracakları alanlar haline getirilecek ve başlıca milli turnuvamız olan Rusya Şampiyonası için kadrolar yetiştirilecek. Elbette ki, burada milli futbolumuz ve dünya futbolunun yeni yıldızlarının parlayacağını ve bu yıldızların milli takımımıza geçerek ülkemizi yücelteceğini umuyoruz.''

    Etiketler:
    Rusya Futbol Milli Takımı, Kremlin, Vladimir Putin, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Yüzyılın en uzun Ay tutulması öncesi Van Gölü kenarında yuva yapan leyleklerin görüntüleri kameralara yansıdı.
    Kanlı Ay tutulması öncesi Van'da dolunay manzaraları
    Karikatür
    'Juncker, Trump'ı renkli ve çok basit bilgi kartları kullanarak ikna etti'
    ABD'li askerler Güney Vietnam'da
    'Gerçek bir cehennem': Vietnam, ABD'nin kimyasal saldırıları yüzünden neler yaşadı?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet