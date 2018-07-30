Astana formatındaki görüşmelerin 10. turu Soçi'de başladı

Suriyeli tarafları bir araya getiren Astana formatındaki görüşmelerin 10. turu Rusya'nın Soçi kentinde başladı. Rus ve BM heyetleri, 10. tur görüşmeleri kapsamında bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Artyom Kojin, Suriyeli hükümet ve muhalefet temsilcileri, garantör ülkeler Rusya, Türkiye ve İran'ın dışişleri bakanlığı yetkilileri ile BM ve Ürdünlü gözlemcilerin katılacağı görüşmelerde Suriye'deki insani duruma özel önem verileceğini belirtti.

Kojin, tarafların olumlu sonuçlar elde etmesini beklediklerini ifade etti.

'SURİYELİ SIĞINMACILARIN DA DURUMU GÜNDEMDE'

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Andrey Panov da, Suriyeli sığınmacıların ve geçici olarak yer değiştirmiş kişilerin dönüşünü sağlama konusunun 10. tur görüşmelerinin gündemine dahil edildiğini kaydetti.

Panov, 7 yılı aşkın süredir devam eden krizin en ağır sonuçlarını ortadan kaldırmanın ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırılmasına, sosyo-ekonomik altyapının yeniden inşasına uluslararası aktörlerin katılımına, Suriye topraklarında ekonomi projelerinin gerçekleştirilmesine ve ayrıca mayınların temizlenmesine katkı sunacağını vurguladı.

© AA / Sefa Karacan Astana görüşmeleri Soçi'ye taşınıyor

Bu arada Rus ve BM'li temsilciler, Soçi'deki 10. tur görüşmeleri kapsamında bir araya geldi.

Rus heyetine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, BM heyetine de BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura başkanlık ediyor.

Tarafların Suriyeli sığınmacıların durumunu ve anayasa komisyonu kurma sürecini istişare etmesi bekleniyor.