Rusya Dışişleri, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde ölen Rus gazetecilerin isimlerini açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde hayatını kaybedenlerin Rus gazeteci Orhan Cemal, belgeselci yönetmen Aleksandr Rastorguyev ve operatör Kirill Radçenko olduğunu belirtti.

Cesetlerin Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangi'ye ulaştırıldığını belirten bakanlık, gazetecilerin bu ülkede bulunduğunu olaydan sonra öğrendiklerini kaydetti.

Açıklamada, "Halihazırda büyükelçiliğimiz çalışanları, Rus vatandaşların ölümüyle ilgili tüm ayrıntıların tespit edilmesi ve cesetlerin Rusya'ya taşınması için yerel emniyet güçleri ve hükümetle yakın temas halindeler. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyor, ailelerine gereken desteği sağlamaya hazır olduğumuzu bildiriyoruz" ifadelerine yer verildi.