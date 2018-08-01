Kremlin'in Suriye Özel Temsilcisi: Türk askerlerinin geri çekilmesinde ısrarcı olacağız

Rus Özel Temsilci Lavrentyev bir Rus ajansına demecinde, "Türk askerler tarafından kontrol edilen bölgelere gelirsek, burası Azez ile Cerablus arasında kalan çok büyük bir alan. Türkiye İdlib'deyse nizam sağlanması için kendi üstüne belirli sorumluluklar aldı" dedi.

"Fakat biz her zaman bu bölgelerdeki operasyonları ile görevleri bittikten sonra Türk askerlerinin buralardan çekilmesi gerektiğini söyledik" diye devam eden Lavrentyev, şunları kaydetti:

"Bu bölgelerde sivillerin güvenli bir biçimde yaşaması için gereken koşullar oluştuğunda Türk askerlerin buralardan çekilmesi gerektiği konusunda ısrarcı olacağız. Sonra da bu bölgelerin birleşme süreci devam edecek."

İdlib, Rusya, Türkiye ve İran'ın garantörü olduğu Astana müzakerelerinde oluşturulmasına karar verilen dört gerilimi azaltma bölgesinden biri. Anlaşma doğrultusunda İdlib'in iç mahallelerinde güvenliği Türk askerleri sağlıyor.

İdlib ayrıca, Suriye'nin hükümetin kontrolüne geçen bölgelerinden tahliye edilen yüzlerce militanı barındırıyor.

RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE SURİYELİ GÖÇMENLERİN EVLERİNE DÖNEBİLMELERİ İÇİN YARDIM TEKLİFİ

Diğer taraftan Lavrentyev Rusya'nın, Suriyeli göçmenlerin evlerine geri dönebilmeleri konusunda Türkiye'ye yardım teklif ettiklerini de söyledi.

Lavrentyev şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de 3.5 milyon göçmen yaşıyor. Bu kadar insana bakabilmek için kendilerinin (Türkiye) de yardıma gereksinimi var. Bu nedenle biz de Ankara'dayken göçmenlerin kendi evlerine dönebilmeleri için bir çalışma planı hazırlama teklifini gündeme getirdik."