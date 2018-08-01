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22:33 01 Ağustos 2018
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    Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova

    ‘Rus gazetecilerin ölümünün özel askeri şirketlerle bağlantısı olduğu yönündeki iddialar saçma'

    © REUTERS / Sergei Karpukhin
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Orta Afrika'daki Rus gazetecilerinin öldürülmesi olayının, bu ülkedeki Rus eğitimciler hakkında yürütülen bir tür soruşturmayla bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları saçma olarak değerlendirdi.

    Orta Afrika Cumhuriyeti
    © REUTERS / Baz Ratner
    ‘Orta Afrika’da öldürülen Rus gazetecilere Arapça konuşan 10 kişilik bir grup saldırdı’
    İddialar üzerine Facebook'taki sayfasından bir açıklama yayınlayan Zaharova, "Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki özel askeri şirketlerle ilgili soruşturma hakkındaki saçmalıkları duyuyor ve okuyorum" ifadelerini kullandı.

    Gazetecileri Rus Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamaya yönlendiren Zaharova, Rus eğitimcilerin Orta Afrika'da bulunması olayı ile ilgili hiçbir şeyin gizlenmediğine ve bunun bir sansasyon olmadığına dikkat çekti. Eğitimcilerin çalışmalarının yabancı film ekipleri tarafından çekildiğini ifade eden Zaharova, "Öldürülen Rus gazeteciler, cesetlerin bulunduğu yere bakılacak olursa, eğitimcilerin çalıştığı yere doğru gitmiyordu. Yerel makamlardan alınan bilgiye göre bu kişiler, yerel güvenlik kuvvetlerinin kontrolündeki bölgeyi terk ettikleri konusunda yapılan uyarıları es geçmişler. Onların aslında Orta Afrika'da neler yaptığı, hedef ve görevlerinin ne olduğu tartışılabilir" ifadelerine yer verdi.

    MEDYA KURULUŞLARI ÇATIŞMALI BÖLGELERE GÖNDERİLEN MUHABİRLERİ DIŞİŞLERİNE BİLDİRMELİ
    Zaharova, Orta Afrika'da Rus gazetecilerin öldürülmesi olayı ile ilgili olarak medya kuruluşlarına, çatışmalı bölgelerde çalışmak üzere görevlendirilen gazetecilerle ilgili Dışişleri Bakanlığı'na bilgi vermeleri için çağrı yaptı.

    Zaharova, "Gazetecilerin zor bölgelere gönderilmesi konusunda, basın dairesi aracılığıyla Dışişleri Bakanlığı'na önceden bildirmek mümkün/gerekli (fiili kendiniz seçebilirsiniz). Biz en azından, ülkedeki durum veya belgelerin düzenlenmesi hakkında tavsiyelerde bulunabiliriz, yardım için elçiliklerimizi bilgilendirebiliriz" ifadelerini kullandı.

    ‘CENAZELER EN KISA ZAMANDA RUSYA'YA GETİRİLECEK'

    Orta Afrika'da ölen gazetecilerin kimliklerinin teyit edildiğini belirten Zaharova, bu kişilerin cenazelerinin en kısa zamanda Rusya'ya getirileceğini vurguladı.

    Zaharova, "Kesin tarih yakınlarına bildirilecek. Ölenlerin yakınlarıyla temas kurabileceğimiz bilgiler mevcut, gazetecilerin meslektaşları ve dostları bize verdi. Bugün büyükelçiliğimizin kendileriyle temasa geçip nakil işlemleriyle ilgili detayları görüşeceğini düşünüyorum" dedi ve şöyle devam etti:

    "Ölenlerin cesetlerinin kimliklerini belirleme prosedürü dün akşam tamamlandı. Bu 3 kişinin Rusya vatandaşı olduğu belirlendi. Ayrıca daha önce basındaki haberlerde geçen isimler de doğrulandı. Şu anda büyükelçiliğimiz, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin ceza davası açan adli makamlarıyla sıkı temas halinde."

    Adli yetkililerden oluşturulan soruşturma grubunun bugün olay yerine yeniden gideceğini kaydeden Zaharova, "Büyükelçiliğimiz Orta Afrika Cumhuriyeti'nin hem içişleri, hem de dışişleri bakanlıklarıyla doğrudan irtibat halinde bulunuyor. Bu davaya özel dikkat gösteriliyor ve o, şu anda bizim için öncelikli" ifadelerini kullandı.

    Orta Afrika
    © AFP 2018 / Florent Vergnes
    Rusya Dışişleri, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde ölen Rus gazetecilerin isimlerini açıkladı
    ‘TURİST OLARAK GİTMİŞLER'

    Zaharova, cesetlerin kimliklerini belirleme prosedürünün, ölülerin yanlarında pasaport olmamasından dolayı zorlaştığına dikkat çekti.

    Ne gazetecilerin, ne de onları Orta Afrika'ya göndermiş olan yetkililerin Rusya Dışişleri Bakanlığı'na ya da Rusya'nın Orta Afrika'daki Büyükelçiliği'ne seyahatin amacı hakkında ve hatta bu kişilerin orada bulunacaklarına dair bilgi vermediğini vurgulayan Zaharova, sözlerine şöyle devam etti:

    "Ne üzerlerinde pasaport, ne de orada bulunacakları konusunda bildiri olmadığından büyükelçiliğimiz ve Dışişleri Bakanlığı'nın merkezi yönetimi, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Moskova Büyükelçiliği'nden bu kişilerin hangi belgelerle yola çıktığı konusunda bilgi istedi. Şimdi, bu kişilerin Orta Afrika Cumhuriyeti'ne yolculuklarını turistik seyahat olarak düzenlediklerini biliyoruz. Bu kişiler, gazetecilik faaliyetinde bulunmak üzere başvuruda da bulunmadı."

    Ölen gazetecilerin bulunduğunda üzerlerinden farklı basın kuruluşlarından süresi geçmiş, genel olarak 2011 yılına ait sertifikalarının çıktığını söyleyen Zaharova, seyahatin amacının ne olduğu sorusunu, ‘çalışanlarını oraya gönderen kişilerin' yanıtlaması gerektiğini, kendisininse Moskova'da düzenlenen belgeleri bizzat inceledikten sonra seyahatin turizm amacıyla yapıldığını söyleyebileceğini ifade etti.

    Tabanca
    CC0
    Orta Afrika Cumhuriyeti’nde Rus gazeteciler olduğu tahmin edilen 3 kişi öldürüldü
    NE OLMUŞTU?

    Orta Afrika'da basın kartı bulunan ve muhtemelen Rusya vatandaşı olduğu belirtilen 3 kişinin cesedinin bulunduğu bilgileri dün basına yansıdı. Gazetecilerin Rus petrol zengini Mihail Hodorkovskiy'e ait internet haber kuruluşu Soruşturma Kontrol Merkezi adına çalıştığı ve ülkedeki yaşam hakkında belgesel çekmek istedikleri belirtildi. En son pazar günü irtibat kurulduğu aktarılan gazetecilerin, akreditasyonları yoktu.

    Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, gazetecilerin farklı basın kuruluşlarından süresi geçmiş sertifikalarının olduğunu söyledi.

    Reuters'a konuşan Sibut Belediye Başkanı Henri Depele, olaydan sağ kurtulan gazetecilerin şoförünün kendisine silahlı adamların çalılık bir yerden çıkıp araca ateş ettiğini, gazetecilerin olay anında hayatını kaybettiğini söylediğini aktardı.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, olayın ayrıntılarının açığa çıkarılması için konuyla bizzat ilgileniyor. Bakanlık, ölenlerin cenazelerinin Rusya'ya getirilmesi için de yardımda bulunacak.

    Etiketler:
    açıklama, ölüm, gazeteci, Facebook, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Mariya Zaharova, Orta Afrika Cumhuriyeti, Rusya
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