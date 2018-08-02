Rus Büyükelçilikten ‘Macron ruhunu Putin’e sattı’ diyen yazıya alaylı yanıt

Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, The Guardian gazetesinin Batı ülkelerinin Suriye politikasıyla ilgili yazısıyla alay etti.

‘Batı, Putin’in Suriye senaryosuna göre oynamamalı’ başlıklı yazıda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ruhunu Rus mevkidaşı Vladimir Putin’e sattığı iddia ediliyor. Neden olarak, Rusya ve Fransa’nın Suriye’ye onlarca ton insani yardımın ulaştırılması için düzenlediği ortak operasyon gösterildi.

Guess that is what they call idée fixe: when delivery of humanitarian aid to those in need is described as “selling one’s soul” pic.twitter.com/CAgaCz013B — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) August 1, 2018

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Rusya’nın Londra Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından, bu iddiayla ilgili yapılan açıklamada, “İhtiyaç sahiplerine insani yardımın ulaştırılmasının ‘ruhun satılması’ olarak sunulmasına galiba saplantı denir” dendi.

Rusya ve Fransa liderleri, geçtiğimiz mayıs ayında, Suriye’ye insani yardımın ulaştırılması konusunda anlaşmaya varmıştı. Fransa’nın Châteauroux havaalanından havalanan Rus An-124 nakliye uçağı, 21 Temmuz’da Suriye’ye ilaç, ilk yardım malzemeleri, kıyafet, çadır, tıbbi ekipman ve ilk ihtiyaç malzemelerini ulaştırmıştı.