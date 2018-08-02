Antalya’dan Moskova’ya giden Rus yolcu uçağına menşei belirsiz bir uçak tehlikeli mesafeden yaklaştı

Antalya'dan Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden Rus havayolu şirketi I-Fly'a ait A-330 yolcu uçağına Karadeniz üzerinde seyrettiği sırada menşei belirsiz bir uçağın neredeyse çarpacak derecede yaklaştığı belirtildi. Yolcu uçağı, alınan talimatları takip ederek, sağ salim uzaklaşmayı başardı.

Rus basınına konuşan turizm sektöründen bir kaynak, Antalya'dan Moskova'ya gitmek üzere hareket eden I-Fly havayollarına ait A-330 yolcu uçağına, Karadeniz'de menşei bilinmeyen bir uçak tehlikeli bir mesafeden yaklaştığını söyledi.

Kaynak "Uçak Türk hava sahasında ilerlerken Rusya sınırına yaklaşmaya başladı. Kokpitte bir başka hava aracının tehlikeli mesafeden yaklaştığına dair sinyal duyuldu. Mürettebat otomatik talimatları dinleyip irtifasını değiştirdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak, uçağın sağ salim uzaklaşabildiğini kaydederek "Ancak olayın suçlusu ile bağlantı kurulamadı. Uçak tanıtma sinyali vermedi, radyo çağrılara da yanıt vermedi" dedi.