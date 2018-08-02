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    Rus askeri polisi 2017'de Menbiç'te

    Golan Tepeleri'ne Rus askeri polisi konuşlandırılacak

    © AFP 2018 / George OURFALIAN
    Rusya
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    Rusya Genelkurmay yetkilileri, İranlı güçlerin civarından çekildiği işgal altındaki Golan Tepeleri'ne provokasyonların önlenmesi amacıyla Rus askeri polisinin konuşlandırılacağını duyurdu.

    Golan Tepeleri'nde İsrail askerleri
    © REUTERS / Ronen Zvulun
    Putin'in Suriye Özel Temsilcisi: İranlı güçler, Golan Tepeleri'nden çekildi
    Rusya Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi Sergey Rudskoy, olası provokasyonların önlenmesi için İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne Rus askeri polisinin görev yapacağı 8 gözlem noktası yerleştirileceğini açıkladı.

    NİHAYETİNDE SURİYE HÜKÜMET GÜÇLERİNE DEVREDİLECEK

    Rudskoy, bölgede nizam sağlandığında Rus askerlerin görev yaptığı gözlem noktalarının Suriye hükümet güçlerine devredileceğini belirtti.

    İLK KEZ BM BARIŞ GÜCÜ DEVRİYEYE ÇIKTI

    Suriye ordusu, Dera’da
    © Sputnik / Mikhail Alaeddin
    Suriye: Dera, militanlardan tamamen temizlendi

    Ayrıca İsrail ile Suriye arasındaki sınır hattını oluşturan Golan Tepeleri'nde 6 yıldan beri ilk defa BM barış gücü askerlerinin devriye gezdiğine dikkat çeken Rus Genelkurmay yetkilisi, BM güçlerine Rus askeri polisinin eşlik ettiğini kaydetti.

    Golan Tepeleri'ndeki BM misyonu güvenlik gerekçesiyle 2012'de sonlandırılmıştı.

    ÜRDÜN SINIRI TAMAMEN SURİYE ORDUSUNUN DENETİMİNE GEÇTİ
    Bunların yanı sıra Rudskoy, Rusya hava güçlerinin desteklediği Suriye ordusunun güneydeki Süveyda, Dera ve Kuneytra bölgelerinin denetimini yeniden ele geçirip Ürdün sınırını tamamen kontrolü altına aldığını söyledi.

    'ABD DENETİMİNDEKİ TANF'TA IŞİDLİ SAYISI ARTTI'

    Bu arada Rudskoy, Suriye'nin güneyinde ABD askerlerinin denetiminde olan El Tanf yakınlarındaki bölgelerde IŞİD militanlarının sayısının arttığına dair gözlemlerini de paylaştı.

    Halep, Suriye ordusuna ait uçak düşürüldü
    © Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
    Suriye savaş uçağını İsrail düşürdü, IŞİD sevinip enkazın görüntülerini yayımladı
    IŞİD'cilerin birkaç gün önce Ürdün sınırındaki Dürzi yurdu Süveyda'ya düzenlediği ve yüzlerce kişinin öldüğü saldırıya gönderme yapan Rudskoy, militanların Palmira ve Deyr ez Zor'a sızmaya çalıştığı uyarısı yaptı.

    Rus Genelkurmay yetkilisi, ABD'ye, El Tanf'taki askeri üslerini en kısa zamanda kapatma çağrısında bulundu.

    İSRAİL'İN KOZUYDU

    Suriye hükümet güçlerinin güneyi militanlardan temizleyip Golan Tepeleri'ne yaklaşması üzerine son haftalarda İsrail İran askeri varlığını gerekçe göstererek bölgeye saldırılarını artırmıştı.

    Ancak dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev'den İranlı güçlerin ağır silahlarıyla birlikte Golan Tepeleri'nden 85 kilometre içeriye çekildikleri açıklaması gelmişti.

    Etiketler:
    BM barış gücü, Suriye hükümet güçleri, Rusya askeri polisi, Rusya Genelkurmay Başkanlığı, IŞİD, Sergey Rudskoy, El Tanf, Süveyde, Golan Tepeleri, İran, İsrail, Suriye, Rusya
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