Golan Tepeleri'ne Rus askeri polisi konuşlandırılacak

Rusya Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi Sergey Rudskoy, olası provokasyonların önlenmesi için İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne Rus askeri polisinin görev yapacağı 8 gözlem noktası yerleştirileceğini açıkladı.

NİHAYETİNDE SURİYE HÜKÜMET GÜÇLERİNE DEVREDİLECEK

Rudskoy, bölgede nizam sağlandığında Rus askerlerin görev yaptığı gözlem noktalarının Suriye hükümet güçlerine devredileceğini belirtti.

İLK KEZ BM BARIŞ GÜCÜ DEVRİYEYE ÇIKTI

© Sputnik / Mikhail Alaeddin Suriye: Dera, militanlardan tamamen temizlendi

Ayrıca İsrail ile Suriye arasındaki sınır hattını oluşturan Golan Tepeleri'nde 6 yıldan beri ilk defa BM barış gücü askerlerinin devriye gezdiğine dikkat çeken Rus Genelkurmay yetkilisi, BM güçlerine Rus askeri polisinin eşlik ettiğini kaydetti.

Golan Tepeleri'ndeki BM misyonu güvenlik gerekçesiyle 2012'de sonlandırılmıştı.

ÜRDÜN SINIRI TAMAMEN SURİYE ORDUSUNUN DENETİMİNE GEÇTİ

Bunların yanı sıra Rudskoy, Rusya hava güçlerinin desteklediği Suriye ordusunun güneydeki Süveyda, Dera ve Kuneytra bölgelerinin denetimini yeniden ele geçirip Ürdün sınırını tamamen kontrolü altına aldığını söyledi.

'ABD DENETİMİNDEKİ TANF'TA IŞİDLİ SAYISI ARTTI'

Bu arada Rudskoy, Suriye'nin güneyinde ABD askerlerinin denetiminde olan El Tanf yakınlarındaki bölgelerde IŞİD militanlarının sayısının arttığına dair gözlemlerini de paylaştı.

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy Suriye savaş uçağını İsrail düşürdü, IŞİD sevinip enkazın görüntülerini yayımladı

IŞİD'cilerin birkaç gün önce Ürdün sınırındaki Dürzi yurdu Süveyda'ya düzenlediği ve yüzlerce kişinin öldüğü saldırıya gönderme yapan Rudskoy, militanların Palmira ve Deyr ez Zor'a sızmaya çalıştığı uyarısı yaptı.

Rus Genelkurmay yetkilisi, ABD'ye, El Tanf'taki askeri üslerini en kısa zamanda kapatma çağrısında bulundu.

İSRAİL'İN KOZUYDU

Suriye hükümet güçlerinin güneyi militanlardan temizleyip Golan Tepeleri'ne yaklaşması üzerine son haftalarda İsrail İran askeri varlığını gerekçe göstererek bölgeye saldırılarını artırmıştı.

Ancak dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev'den İranlı güçlerin ağır silahlarıyla birlikte Golan Tepeleri'nden 85 kilometre içeriye çekildikleri açıklaması gelmişti.