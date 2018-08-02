Rus vekil: ABD, kendi çıkarlarıyla örtüşmeyen her ülkeye yaptırım uygulamaya hazır

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, ABD'nin kendi çıkarlarıyla örtüşmeyen her ülkeye yaptırım uygulamaya hazır olduğunu söyledi.

Rus vekil, Sputnik'e verdiği demeçte Washington'ın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım getirmesi kararını değerlendirdi.

'ABD'NİN ABD DOLARINDAN DAHA İYİ BİR MÜTTEFİKİ YOK'

Çepa, "Rusya'da şöyle bir deyiş var: 'Rusya'nın ordudan ve filodan daha iyi müttefiki yok'. ABD'nin de ABD dolarından daha iyi bir müttefiki yok. Eğer güçlü bir Avrupa olursa, Washington, AB'nin karşısında durur. Çin güçleniyor, Çin de ABD'nin düşmanı olacak. Eğer Türkiye, ABD'nin gerekli gördüğü şekilde hareket etmezse, Washington hemen yaptırım uygulamaya, ticari savaş açmaya başlar" ifadelerini kullandı.

ABD'nin tutumunu bu şekilde özetleyen Çepa, "ABD, çıkarlarıyla örtüşmeyen her şeye karşı, her zaman birtakım eylemler uygulamaya koyuyor" diye ekledi.