Rusya: Orta Afrika’da öldürülen gazetecilerin üzerinde işkence izi yok

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde öldürülen Rus gazetecilerin üzerinde doktorlar tarafından yapılan incelemelerde işkence izine rastlanmadığını söyledi.

Zaharova, Orta Afrika'da belgesel çekmek için bulunan Rus gazeteciler Orhan Cemal, Aleksandr Rastorguyev ve Kirill Radçenko'nun ölümüyle ilgili açıklama yaptı.

Zaharova "Güney Afrika büyükelçiliğimizden bize verilen bilgiye göre, ülkedeki doktorlar yaptıkları ilk incelemelerde gazetecilerin cesetlerinde işkence izine rastlamadı, sadece ateşli silah yaraları var" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA KOMİTESİ: ORTA AFRİKA'YA UZMAN GÖNDERMEYİ PLANLIYORUZ

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko da gazetecilere yaptığı açıklamada Rus dışişleri yetkilileriyle Orta Afrika'ya deneyimli soruşturmacı ve kriminologların gönderilmesi konusu üzerinde çalıştıklarını söyledi.

FARKLI SENARYOLAR: SOYGUN MU, KAÇIRILDILAR MI, ARAÇLARINA MI SALDIRILDI?

Rus petrol zengini Mihail Hodorkovskiy'e ait internet haber kuruluşu Soruşturma Kontrol Merkezi adına çalıştığı ve Orta Afrika'daki yaşam hakkında belgesel çekmek istedikleri belirtilen 3 gazeteci Sibut kentinde öldürüldüğü bilgisi verilmişti. Ancak gazetecilerin tam olarak nerede, neden ve nasıl öldürüldüğüne dair farklı senaryolar var.

Rusya Soruşturma Komitesi, Orta Afrika Cumhuriyeti ve BM Barış Gücü (MINUSCA) olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gazetecilerin bulunduğu araca Arapça konuşan 10 kişilik bir grubun silahlı saldırı gerçekleştirdiği belirtilmişti.

Bir MINUSCA kaynağı Sibut'ta bir cinayet olayının gerçekleşmediğini ileri sürmüştü.

Orta Afrika Hükümet Sözcüsü Ange Maxime Kazagui de gazetecilerin silahlı bir örgüte bağlı, yol kesen bir grup tarafından öldürülmüş olmasının ‘akla yatkın' olduğunu söylemişti.

Orta Afrika'daki belgeselin çekim sürecinde yer alan Araştırma Yönetim Merkezi Başkanı Andrey Konyahin, gazetecilerin araçları hareket halindeyken saldırıya uğradığını belirtmişti.

Diğer yandan Palmerescentrafrique.com sitesine konuşan kaynaklar, gazetecilerin öldürülmeden önce kaçırıldığını ve sorguya çekildiğini söylemişti. Olayda ülkedeki Dekoa kentini kontrol eden Seleka isimli aşırı İslamcı örgütün dahil olduğu iddiaları da ortaya atılmıştı.

Orta Afrika polisinden Rus basınına konuşan bir kaynak da "Ön verilere göre, saldırı soygun amacıyla yapıldı" ifadelerini kullanmıştı.