Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, kendisi hakkında yapılan bir belgeselden alınan görüntüsü, su ısıtıcısı ve tost reklamında kullanıldı.

Alman ev aletleri üreticisi Bork firması, ürünlerini tanıtmak için yaptığı bir reklamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yapılan bir belgeselden görüntüleri kullandı.

Putin'in belgeselden alınan görüntüsü, su ısıtıcısı ve tost makinesi reklamında kullanıldı https://t.co/vJm4AKLqZ5 pic.twitter.com/cKGDE8Vru2 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 2 Ağustos 2018

'TESCİLLENMİŞ MÜKEMMELLİK'

Telegram kanalı Proekt tarafından yayınlanan videoda Vladimir Putin, arka planda çalan müzik sesleriyle birlikte yemek yerken görülüyor. Putin, ardından buzdolabına doğru hareket ediyor. Tam bu sırada ise Putin, üstünde Bork ürünlerinin olduğu bir masanın yanında duruyor. Reklamda masada yer alan her Bork ürününün ayrı ayrı olarak vurgulandığı görülüyor. Reklamın sloganı ise 'Tescillenmiş mükemmellik'.

Mayıs'ta yüklenen videonun daha görünür hale gelmesinin ardından, Rusya'da şirket hakkında soruşturma başlatıldı.