Rusya'dan Singapur'daki Lavrov-Çavuşoğlu görüşmesine ilişkin açıklama

Bakanların bu görüşmelerinde, ülkelerinin ilişkilerini ve uluslararası gündemdeki meseleleri ele aldığı belirtilen açıklamada bunların dışında bir ayrıntı yer almadı.
Rusya ve Türkiye, Suriye'deki çatışmaların sonlanması için düzenlenen Astana görüşmelerinin üç garantör ülkesinden ikisi. Astana süreci kapsamında, Suriye'nin yeni anayasasını hazırlayacak komitenin üyelerinin belirlenmesinin son aşamasına gelinmişti.
Ayrıca, Astana süreci kapsamında Suriye'de oluşturulan gerilimi azaltma bölgeleri sayesinde çatışmalar ciddi ölçüde azalmıştı.
Lavrov ve Çavuşoğlu'nun Singapur'daki görüşmesi ayrıca, ABD'nin hem Rusya hem de Türkiye'ye karşı farklı gerekçelerle yaptırım kararları aldığı bir döneme denk geldi.
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