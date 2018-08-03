Rusya'dan Singapur'daki Lavrov-Çavuşoğlu görüşmesine ilişkin açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) zirvesi için gittikleri Singapur'daki görüşmelerinde, ülkelerinin ikili ilişkilerini ve uluslararası gündemdeki önemli konuları ele aldıkları belirtildi.

Rusya Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada, Lavrov ve Çavuşoğlu'nun, ASEAN zirvesi nedeniyle bulundukları Singapur'da ikili bir görüşme gerçekleştirdikleri kaydedildi.

Bakanların bu görüşmelerinde, ülkelerinin ilişkilerini ve uluslararası gündemdeki meseleleri ele aldığı belirtilen açıklamada bunların dışında bir ayrıntı yer almadı.

Rusya ve Türkiye, Suriye'deki çatışmaların sonlanması için düzenlenen Astana görüşmelerinin üç garantör ülkesinden ikisi. Astana süreci kapsamında, Suriye'nin yeni anayasasını hazırlayacak komitenin üyelerinin belirlenmesinin son aşamasına gelinmişti.

Ayrıca, Astana süreci kapsamında Suriye'de oluşturulan gerilimi azaltma bölgeleri sayesinde çatışmalar ciddi ölçüde azalmıştı.

Lavrov ve Çavuşoğlu'nun Singapur'daki görüşmesi ayrıca, ABD'nin hem Rusya hem de Türkiye'ye karşı farklı gerekçelerle yaptırım kararları aldığı bir döneme denk geldi.