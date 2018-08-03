Zaharova: Rus askerler, Orta Afrika'da eğitim vermek amacıyla bulunuyor

© Sputnik / Рамиљ Ситдиков Rusya: Orta Afrika’da öldürülen gazetecilerin üzerinde işkence izi yok

3 Rus gazetecinin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde öldürülmesi sonrası bu ülkedeki Rus askerlerin varlığıyla ilgili çarpıtma amaçlı haberler yapıldığının altını çizen Zaharova, Rus askeri varlığının meşru olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Rus askerlerin bu ülkedeki çatışmalara katılmadığını ve yalnızca askeri destek verdiğini kaydetti.

Zaharova, "Rusya'nın askeri desteği, uluslararası toplumun Orta Afrika'nın askeri altyapısını güçlendirmeye yönelik ortak çabaları çerçevesinde veriliyor. Bu bilginin bu kadar kaba bir şekilde çarpıtılmasının nedenini anlayamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Şu anda Orta Afrika'da 175 eğitmen bulunduğunu, bunların sadece 5'inin asker, geri kalanın da sivil olduğunu da kaydeden Zaharova, 600 Orta Afrika askerinin eğitim aldığını ve yasadışı silahlı gruplarla mücadele görevine başladığını sözlerine ekledi.

Diğer taraftan Zaharova, Orta Afrika'da öldürülen Rus gazetecilerin bir garp olayı sırasında hayatını kaybettiğini aktardı.

Olayla ilgili ön soruşturmada elde edilen bilgileri paylaşan Zaharova, Rus gazetecilerin kendilerini gasp etmek isteyen kişilere direndiğini ve bunun sonucunda hayatını kaybettiğini ifade etti.