Rus Genelkurmay Başkanı, ABD'li mevkidaşına gizli hat üzerinden Suriye mektubu gönderdi

Reuters'in ABD hükümetinden alınan bir belgeye dayandırdığı haberinde Gerasimov'un Dunford'a iki ülke arasında faal olan gizli hat üzerinden bir mektup göndererek Suriye'de işbirliği önerilerini ilettiği belirtilmişti.
Basına yansıyan haberlerle ilgili bir açıklama yayınlayan Rusya Savunma Bakanlığı, Gerasimov'un mevkidaşına mektup gönderdiğini doğrulayarak, "ABD tarafının ikili temasları yalnızca karşılıklı mutabakatla kamuoyuna duyurma konusundaki anlaşmalara uymaması hayal kırıklığı yaratıyor" ifadelerini kullandı.
Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Gerasimov, Rus tarafının ABD'nin kontrolündeki Tanf bölgesinde bulunan Rukban kampındaki sığınmacıların güvenliğinin ve eve dönüşünün sağlanmasına ilişkin tedbirleri Suriye hükümetiyle görüşmeye hazır olduğunu vurguladı. Ayrıca Rakka da dahil insani mayın temizleme konularının koordine edilmesi, Suriye genelinde barışçıl yaşama en kısa sürede geçilmesi için diğer öncelikli insani sorunların çözülmesi ve teröristlerin sığınmacıları kendi saflarına çekme girişimlerinin önlenmesi konularında öneriler iletildi."
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov'un görüşmenin ertesi günü yaptığı 'Putin ile Trump'ın Helsinki'de vardığı küresel güvenlik alanındaki anlaşmaları bakanlık olarak uygulamaya hazırız' açıklaması, liderlerin gizli anlaşma yaptığı iddialarını beraberinde getirmişti.
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Helsinki'de ilk kapsamlı görüşme için bir araya gelen Putin ve Trump'ın gizli anlaşma yapmadığını söylemişti.
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