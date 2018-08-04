Rus Genelkurmay Başkanı, ABD'li mevkidaşına gizli hat üzerinden Suriye mektubu gönderdi

Reuters'in ABD hükümetinden alınan bir belgeye dayandırdığı haberinde Gerasimov'un Dunford'a iki ülke arasında faal olan gizli hat üzerinden bir mektup göndererek Suriye'de işbirliği önerilerini ilettiği belirtilmişti.

Basına yansıyan haberlerle ilgili bir açıklama yayınlayan Rusya Savunma Bakanlığı, Gerasimov'un mevkidaşına mektup gönderdiğini doğrulayarak, "ABD tarafının ikili temasları yalnızca karşılıklı mutabakatla kamuoyuna duyurma konusundaki anlaşmalara uymaması hayal kırıklığı yaratıyor" ifadelerini kullandı.

Ministry press service оброны Russian Federation Rusya: ABD'nin Suriye'de kalmaya devam etmesi tek bir yolla mümkün

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Helsinki'deki zirvesi sonrası Dunford'un Rus mevkidaşına hitaben işbirliği açıklaması yaptığını anımsatan bakanlık, bunun üzerine Gerasimov'un Suriye'deki sığınmacı sorunu, mayın temizleme çalışmaları ve özellikle de ABD'nin kontrolündeki bölgede bulunan Rukban sığınamcı kampıyla ilgili önerilerde bulunduğunu aktardı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Gerasimov, Rus tarafının ABD'nin kontrolündeki Tanf bölgesinde bulunan Rukban kampındaki sığınmacıların güvenliğinin ve eve dönüşünün sağlanmasına ilişkin tedbirleri Suriye hükümetiyle görüşmeye hazır olduğunu vurguladı. Ayrıca Rakka da dahil insani mayın temizleme konularının koordine edilmesi, Suriye genelinde barışçıl yaşama en kısa sürede geçilmesi için diğer öncelikli insani sorunların çözülmesi ve teröristlerin sığınmacıları kendi saflarına çekme girişimlerinin önlenmesi konularında öneriler iletildi."

© REUTERS / Grigory Dukor Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov: Putin ve Trump gizli anlaşma yapmadı

Putin ve Trump, 16 Temmuz'da Helsinki'de görüşmüştü.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov'un görüşmenin ertesi günü yaptığı 'Putin ile Trump'ın Helsinki'de vardığı küresel güvenlik alanındaki anlaşmaları bakanlık olarak uygulamaya hazırız' açıklaması, liderlerin gizli anlaşma yaptığı iddialarını beraberinde getirmişti.

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Helsinki'de ilk kapsamlı görüşme için bir araya gelen Putin ve Trump'ın gizli anlaşma yapmadığını söylemişti.