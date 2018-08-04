Rusya: ABD, 2011'den beri Moskova'ya karşı 54 ‘baskın’ yaptırım uyguladı

© AFP 2018 / Mladen ANTONOV ABD'den Rus bankasına yaptırım

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin Moskova merkezli ticaret bankası Agrosoyuz Commercial Bank'a karşı başlattığı yaptırımlarla ilgili olarak, ABD’nin 2011 yılından bugüne Rusya'ya karşı 54 ‘baskın’ yaptırım uyguladığını açıkladı.

'APTALCA BİR İNATÇILIK'

Ryabkov “Rus karşıtı Amerikalı politikacıların bile, Rusya'ya yönelik hiçbir girişiminin fayda getirmediğini itiraf etmeye başladıklar, fakat yine de aptalca bir inatçılıkla aynı yanlışı yapmaya devam ediyorlar. Sonuç olarak, sadece kendi çaresizliklerini sergiliyorlar” dedi.

Rusya'ya kendi iradelerini dikte etme çabalarının işe yaramayacağını belirten Ryabkov “ABD’de son günlerde ortaya çıkan ve Rusya’ya karşı yaptırımlarda artış çağrısında bulunan bu kişiler dünyada ABD hegemonyasının sarsılmazlığı inancına körü körüne bağlananlardır” ifadelerenini kullandı.



