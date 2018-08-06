'Steven Seagal’ın ataması haklı gerekçelere dayanıyor'

Seagal’ı atama kararının standart dışı bir hamle olduğunu söyleyen Kosaçev, “Ancak ABD’nin kasıtlı olarak ve açıklanamayan bir coşkunlukla ikili ilişkileri bozmak için her şeyi yaptığı durum da standart dışı” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın bu durumda iki ülke arasındaki ilişkilerde gözlenen olumsuz değişimlerin dönüşü olmayan bir noktaya gelmemesi için elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştığını vurgulayan Kosaçev, Moskova’nın ayrıca ‘ABD’li siyasilerin birçoğunun tutarsız eylemleri’ ortamında kamuoyuna, işbirliğinin bozulmasını istemeyen kişilere hitap edilmesi gerektiği anlayışına sahip olduğunu ifade etti.

Rus senatör, “Böyle bir yaklaşımda tanınmış bir aktör ve hümanist bir kişinin seçilmesi tamamen haklı gerekçelere dayanıyor, bundan sonraki gelişmelerse kendisine ve onun gibi kişilere bağlı olacak ve onun gibi iyi niyet elçilerinin çoğalması hem Rusya, hem de ABD için daha iyi olacak” diye konuştu.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2016’dan beri Rusya vatandaşlığı bulunan ABD’li aktör Steven Seagal’ın bakanlığın Moskova ile Washington arasındaki insani ilişkilerden sorumlu özel temsilcisi olarak görevlendirildiğini duyurmuştu.