Rusya’da Jean-Jacques Rousseau’nun daha önce bilinmeyen el yazmaları bulundu

Rusya’nın Saint Petersburg kentinin yakınlarında Fransız filozof ve yazar Jean-Jacques Rousseau’ya ait olduğu düşünülen ve daha önce bilinmeyen el yazmalarının bulunduğu öğrenildi.

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Saint Petersburg’un 45 kilometre güneyinde bulunan Gatçina kentinin sakinlerinden Aleksey Belyaev, yaşadığı evin bodrum katında Fransızca el yazmaları bulan bir kişinin kendisine bu mektupları satmayı teklif ettiğini Facebook hesabından duyurdu. Mektupların içeriğini inceleyen ve değerini tespit etmeye çalışan Belyaev, satıcıyla tekrar irtibata geçtikten sonra yazmaların başka bir koleksiyoncuya satıldığını öğrendi.

El yazmalarının gerçekten Jean-Jacques Rousseau tarafından yazıldığı henüz kanıtlanmasa da, içeriği ünlü Fransız düşünürün otobiyografisine ışık tutuyor. Daha önce Rousseau’nun, Çariçe 2. Yekaterina’nın yakınlığıyla bilinen Kont Grigoriy Olrlov’un Rusya’ya gelme davetini reddettiği düşünülüyordu. Yazmaların orijinal olduğu kanıtlanırsa, Rousseau’nun gizlice Rusya’ya geldiği de kanıtlanmış olacak.