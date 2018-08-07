Medvedev: NATO'nun nükleer cephaneliği de dahil tüm askeri unsurları Rusya'yı hedef alıyor

NATO'nun Moskova'yı potansiyel düşman olarak gördüğünü söyleyen Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, nükleer cephanelik de dahil olmak üzere İttifak'ın askeri imkan ve kabiliyetlerinin Rusya'yı hedef aldığını belirtti.

Kommersant gazetesine röportaj veren Medvedev, NATO'nun Rusya'ya bakışı hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Medvedev, "İttifak'taki müttefiklerimiz ne derse desin, NATO ülkeleri Rusya'yı hâlâ potansiyel düşman olarak görüyor. Nükleer cephanelik de dahil NATO'nun tüm askeri imkan ve kabiliyetlerinin Rusya'yı hedef aldığı son derece açık" ifadelerini kullandı.

Rusya sınırları yakınına konuşlandırılan nükleer olmayan silahlar ile taktik nükleer kuvvetlerin de stratejik silah görevi gördüğünü anlatan Medvedev, bu imkan ve kabiliyetlerin yıkıcı hasara yol açabileceğini ve Rusya'nın bunlara nasıl karşı koyulacağını anlaması gerektiğini söyledi.

'WASHINGTON İSTERSE, İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ'

Medvedev, Washington'un Moskova ile yeniden ilişki kurmayı arzulaması halinde Rusya'nın ABD'yle işbirliği yapmaya hazır olacağını da kaydetti.

Başbakan, "Kapılar hâlâ açık. Yaptırım politikasını, diplomatların ihracını, ekonomik önlemlerin uygulanmasını başlatan tarafın biz değildik. ABD'nin yeniden ilişki kurmak istediğini gösteren bir adım atması gerekir. Biz buna hazırız" diye konuştu.

'BATI, DOSTLUĞUN ÇATIŞMAKTAN DAHA İYİ OLDUĞUNU ANLAMAYA BAŞLADI'

Diğer taraftan Medvedev, Batı'nın Rusya'yla dostluk yapmanın çatışmaktan daha iyi olduğunu anlamaya başladığını belirtti.

Medvedev, sözlerini şöyle sürdürdü: "Rusya ve Batı arasındaki gerilimin sonsuza dek devam edeceğini düşünmüyorum. Avrupalı komşularımızın iletişim kurmanın ve dostça geçinmenin haklı olmadığımız konularda sürekli açıklama yapmaktan daha iyi olduğunu anlamaya başladı. Umarım, ABD yönetimi de anlamaya başlar. Bu nedenle kapılar kapanmadı."