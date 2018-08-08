Rusya’nın Dünya Kupası kahramanı Dzyuba, Ruslara ‘yol gösterici olacak’

© Sputnik / Anton Denisov Rusya’daki FIFA Dünya Kupası’nın görkemli kapanış töreninden görüntüler 11

Dünya Kupası'nda 5 maçta 3 gol atarak Rusya'nın çeyrek finale çıkmasına katkıda bulunan futbolcu Artem Dzyuba, ülkenin yollarında Ruslar için ‘yol gösterici olacak.'

Rusya için tarihi nitelikteki maç sonrasında kahraman haline gelen futbolcunun sesi, Rus arama motoru Yandex'in GPS navigasyon uygulamasını seslendirdi.

Dzyuba'nın uygulamada kullandığı 120 ifade, ayda 16 milyon sürücüye ulaşacak.

«У Черчесова не забалуешь. Прострел не пройдёт — впереди дорожные работы».

Новый суперкрутой проект Комитета по маркетингу РФС: Яндекс. Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы!

Скачивай бесплатное приложение Яндекс.Навигатор и устанавливай голос Дзюбы https://t.co/xduVa7DNE2 pic.twitter.com/56t8mC8moS — Сборная России (@TeamRussia) 6 Ağustos 2018

Uygulamada Dzyuba Rus sürücülere yolları tarif ederken uyarılar da verecek.

Öte yandan uygulamada bazı yönlendirmeler futbolla özdeşleşmiş ifadelerle yapılıyor. Söz gelimi Dzyuba, sürücüler istenilen noktaya geldiğinde ‘final düdüğü, şampiyon sensin' gibi ifadeler kullanacak.

‘NEREYE GİDERSENİZ GİDİN SİZİNLEYİM'

Yandex'in aktardığına göre, 29 yaşındaki futbolcu "Size yolda destek vermeye karar verdim. Nereye giderseniz gidin sizinle olacağım. Yani artık sesim Yandex.Navigator'da. Bundan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Rusya, Dünya Kupası'nda İspanya'yı mağlup ederek, 1970'ten beri ilk kez adını çeyrek finale yazdırmıştı. Dzyuba, İspanya ile oynanan maçta attığı golle skoru 1-1 yapmıştı. Rusya daha sonra penaltılarla maçı 4-3 skorla tamamlamış ve çeyrek finale çıkmıştı.