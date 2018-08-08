Türkiye’nin Rusya Büyükelçisi, herkesi Moskova'daki ulusal festivale davet etti

Türkiye festivalinin başkentte birkaç kez başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş olması nedeniyle Moskova makamlarına şükranlarını ileten Büyükelçi, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Geçmiş festivallerde 150 binden fazla kişi yer aldı. Bu rakam beklediğimizden çok daha fazlaydı ve bu yıl daha da fazla ziyaretçi olacağı gerçeğinden hareket ediyoruz. Bu tür organizasyonlar, ekonomi, politika ve kültür alanındaki ilişkilerin gelişimine önemli katkılar sağlar. 2019, Türkiye ve Rusya kültürlerarası yılı olarak ilan edildi ve önümüzdeki festivalin bu büyük etkinliğe hazırlık niteliğinde olduğunu düşünüyoruz."
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