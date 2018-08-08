Türkiye’nin Rusya Büyükelçisi, herkesi Moskova'daki ulusal festivale davet etti

Türkiye’nin Rusya Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Rusya'yı Dünya Kupası'ndaki başarılı organizasyonundan dolayı kutlayarak herkesi Moskova'da düzenlenecek olan Türkiye festivaline katılmaya davet etti.

© AA / Sefa Karacan Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimi sırasındaki desteği için Rusya'ya teşekkür etti

Hüseyin Diriöz festival öncesi düzenlediği basın toplantısında "Rus dostlarımı harika bir Dünya Kupası turnuvası düzenledikleri için tebrik etmek istiyorum. Futbolseverlere böyle güzel bir bayram hediye ettiğiniz için ve tüm futbolseverleri kucaklayan dostça atmosfer için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Türkiye festivalinin başkentte birkaç kez başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş olması nedeniyle Moskova makamlarına şükranlarını ileten Büyükelçi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçmiş festivallerde 150 binden fazla kişi yer aldı. Bu rakam beklediğimizden çok daha fazlaydı ve bu yıl daha da fazla ziyaretçi olacağı gerçeğinden hareket ediyoruz. Bu tür organizasyonlar, ekonomi, politika ve kültür alanındaki ilişkilerin gelişimine önemli katkılar sağlar. 2019, Türkiye ve Rusya kültürlerarası yılı olarak ilan edildi ve önümüzdeki festivalin bu büyük etkinliğe hazırlık niteliğinde olduğunu düşünüyoruz."