‘Rusya’ya gelmek isteyen Türklere vize uygulanmamalı’

© AFP 2018 / Vasily Maximov Rusya, Türklerin de yararlanabildiği elektronik vize uygulamasına Moskova'yı dahil edebilir

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği (RST) Başkanı Sergey Şpilko, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Rusya'ya turistik seyahat yapmak isteyen Türklere vize uygulamasının kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Şpilko, "Türkiye'den turist akışının büyümesinin önünde bir engel var, vize sorunu. Şu anda Türkiye ile aramızda tek taraflı vizesiz düzenleme söz konusu. Rus turizm endüstrisi, vizesiz düzenlemenin çift taraflı olmasına ilgi duyuyor, biz vizelerin kaldırılması gerektiği kanısındayız" diye konuştu.

Şpilko, "Vize uygulamasının kaldırılması bir yıl içerisinde Türkiye'den Rusya'ya gelen turist sayısını en az ikiye katlayabilir, o halde ülkemize yaklaşık 350-400 bin turist gelebilir" ifadelerini kullandı.