Peskov: ABD'nin Skripal yaptırımları kesinlikle kabul edilemez ve hukuk dışı

Bugünkü basın toplantısında ABD'nin yeni yaptırım adımını değerlendiren Peskov, "Salisbury davasıyla ilgili olarak yeni yaptırım uygulanmasını kesinlikle kabul edilemez ve önceden olduğu gibi hukuk dışı buluyoruz. Rusya'nın Salisbury'de yaşananlarda muhtemelen dahli olduğuna dair suçlamaları kararlılıkla reddediyoruz. Bu, söz konusu dahi olamaz" ifadelerini kullandı.
İngiltere'nin konuyla ilgili kanıt sunmayı veya en azından bilgi paylaşmayı reddettiğine dikkat çeken Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Rusya'nın kimyasal silah kullanımıyla bir ilgisi olmadı ve bulunmuyor. Kaldı ki, İngiltere'deki olayda hangi maddenin, nasıl kullanıldığını dahi söyleyemiyoruz. Zira bu konuda hiçbir bilgiye sahip değiliz ve ortak soruşturma tekliflerimize İngiltere'den bir yanıt alamadık. Bu, ciddi endişeye neden oluyor."
'OLASI YANIT HAKKINDA KONUŞMAK İÇİN ÇOK ERKEN'
Peskov'a Rusya'nın bu yaptırımlara yanıt verip vermeyeceği de soruldu.
Peskov, Washington yaptırımları resmen duyuruncaya ve Rusya, yaptırımların içeriğini resmen anlayana dek Moskova'nın vereceği olası yanıt hakkında konuşmanın çok erken olacağı yanıtını verdi.
'RUS FİNANS SİSTEMİ DAYANIKLILIĞINI KANITLADI'
Diğer taraftan Peskov, Rus finans sisteminin dayanıklılığını kanıtladığını ifade ederek, ABD'nin yeni yaptırımları nedeniyle istikrarsızlık oluşacağı yönünde çıkarımda bulunmanın yerinde bir yaklaşım olmayacağını vurguladı.
ABD'nin dostça olmayan adımlarını 16 Temmuz'da Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan zirvenin atmosferiyle bağdaştırmakta zorlandıklarını da anlatan Peskov, Washington'un uluslararası ilişkilerin öngörülemez bir aktörü haline geldiğini ve Beyaz Saray yönetiminden her şeyin beklenebileceğini sözlerine ekledi.
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