Rus senatör: ABD, Lynch mahkemesi geleneğini uygulayan bir polis devleti gibi

Rus senatör Konstantin Kosaçev, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayıyla ilgili Rusya’ya yaptırım kararı alan ABD’yi 1700'lerdeki keyfi hüküm ve yaptırımlarıyla bilinen Lynch mahkemesine benzetti. Rus senatör, Washington'ın bu mahkemenin geleneklerini uygulayan bir polis devleti gibi davrandığını söyledi.

ABD dışişleri eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayıyla ilgili Rusya'ya yaptırım uygulayacaklarını açıkladı. Konuyla ilgili Rus basınına konuşan Kosaçev "Yaptırımlar belirtildiği gibi uygulanacaksa bu ABD'nin bir kez daha kanıt elde etmek için şüpheliyi tehdit edip işkence uygulayan bir polis devleti gibi davrandığını gözler önüne serecek" dedi.

'KARARIN ARKASINDA BAYAĞI BİR İSTEK VAR'

Yaptırım kararıyla ilgili "Meşhur Lynch mahkemesindeki gibi bir suç olmadan ceza uygulanıyor" ifadesini de kullanan Kosaçev, bu adımın arkasında Washington'ın en yakın müttefikleri Avrupa ve İngiltere'ye destek vermek ve İran'a karşı yaptırımlara tepki gösteren NATO'ya üye diğer ülkelerde Rusya karşıtı tutumu körüklemek gibi bayağı bir isteğin olduğunu belirtti.

Kosaçev, ‘soruşturmanın genel bağlamından koparılmış, hiçbir dayanağı olmayan ve ilişkiler için yıkıcı nitelikteki' bu yaptırım adımının başka hiçbir açıklaması olamayacağını vurguladı.

Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında İngilizlerin safını tutanların cezalandırıldığı düzmece mahkemeye Lynch mahkemesi deniyordu. Mahkemenin başkanı Charles Lynch keyfi ve acımasız yaptırımlarıyla ünlüydü.