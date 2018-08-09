ABD'nin yeni yaptırım kararı sonrası Rusya'dan ekonomi açıklaması

Washington'un kararının olası etkilerini yorumlayan Siluanov, hükümetin ve Rusya Merkez Bankası'nın mali istikrarı korumak için gereken tüm araçlara sahip olduğunu ve gerektiğinde bunları kullanacağını belirtti.
Siluanov, "Piyasalardaki mevcut dalgalanma, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklamasının yanı sıra gelişmekte olan piyasalardaki istikrarsız durumla da ilişkili. Rus ekonomisi ve ödeme dengesi, son yıllarda petrol sektöründeki dalgalanmalar veya ekonomik yaptırımlar gibi dış etkilere karşı daha dayanıklı hale geldi" ifadelerini kullandı.
ABD'nin yeni yaptırım kararı, Rus piyasalarında keskin düşüşe neden olmuştu.
Ruble, dolar karşısında Ağustos 2016'dan bu yana en düşük seviyeyi (66.73) görürken euro karşısında da nisan değerlerinin altına düşmüştü (77.33).
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