Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden, İstanbul'da gözaltına alınan eski Çeçen bürokratın kızı hakkında açıklama

Asu Dudurkayev'in birkaç yıl önce Suriye'de IŞİD liderlerinden Gürcü asıllı Ebu Ömer Şişani (gerçek adı Tarkan Batiraşvili) ile evlenen kızı Seda Dudurkayeva'nın IŞİD bağlantısı şüphesiyle temmuzda İstanbul'da gözaltına alındığı basına yansımıştı.

Dudurkayeva'nın gözaltına alınmasına ilişkin bir açıklama yapan Kasimova, "İstanbul Başkonsolosluğu, basında yer alan haberlerle bağlantılı olarak, Türkiye'deki ilgili makamlara resmi yazı gönderdi ve gözaltı olayı hakkında bilgi talep etti. Başkonsolosluk, gözaltı olayının tüm koşullarını açığa çıkarmak için gerekli çabayı gösteriyor" dedi.

'TÜRKİYE KONSOLOSLUK SÖZLEŞMESİNİ İHLAL ETTİ'

Kasimova, Türkiye'nin Rusya'nın yurtdışındaki temsilciliklerine bu konu hakkında zamanında bildirimde bulunmayarak Moskova ve Ankara arasında yürürlükte bulunan konsolosluk sözleşmesini ihlal ettiğini de vurguladı.

Kasimova, Dudurkayeva'nın veya akrabalarının konsolosluk yardımı için başvuruda bulunmadığını sözlerine ekledi.

Çeçenistan lideri Ramzan Kadırov, Federal Göç Servisi Bölge Müdürlüğü'ne yöneltilen şikayetler ve kızının Suriye'de militanların safında olması nedeniyle 2013 yılında Dudurkayev'i görevden almıştı.