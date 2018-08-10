Rusya’dan ABD’ye uyarı: Yaptırımlar devam ederse ekonomik savaş ilan edildi sayar, karşılığını veririz

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, ABD’nin Rus bankacılık işlemleri ve döviz ticaretini hedef alan herhangi bir yaptırım uygulaması halinde kendilerine karşı ekonomik savaş ilan edildiğini kabul edip gerekli karşılığı verecekleri uyarısında bulundu. Medvedev “ABD’li dostlarımız hata yapmamalı” dedi.

© Sputnik / Sergey Guneev ABD'nin yeni yaptırım kararı sonrası Rusya'dan ekonomi açıklaması

Kamçatka bölgesindeki bir ziyareti sırasında konuşan Medvedev, ABD'nin yaptırımlarına ilişkin konuştu.

Medvedev "Bankacılık işlemleri veya herhangi bir dövizin kullanımına ilişkin bir yasak veya benzeri şey getirirlerse, buna ekonomik savaş ilan edilmiş sayacağız ve gerektiği gibi yanıt vereceğiz. Gerekirse ekonomik, siyasi ya da başka bir şekilde karşılığını vereceğiz. ABD'li dostlarımız bu konuda hata yapmamalı" dedi.

‘BASKILARA BOYUN EĞMEYİZ'

Medvedev, Rusya'nın ekonomik kısıtlamalarla başa çıkmaya yönelik uzun bir geçmişi olduğunu ve baskılara hiçbir zaman boyun eğmediğini söyledi.

Medvedev "Ülkemiz son yüz yıldır sürekli yaptırımlarla uygulanan baskılara maruz kalıyor. ABD ve müttefikleri küresel rekabetin önünü kesiyor. Hiçbir şey değişmedi" dedi.

© Fotoğraf : RIA Novosti / Ramil Sitdikov Rusya Maliye Bakanlığı: ABD'nin Moskova'nın kamu borcuna yönelik olası yaptırım haberleri korkutucu değil

Medvedev, ABD'nin aynı zamanda Çin'e de vergiler uyguladığına dikkat çekerek "Çinliler bundan kesinlikle hoşlanmıyor, kimse hoşlanmaz. Amacımız tüm bu tedbirlere karşı koymak" dedi.

ABD, önceki gün eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayını bahane ederek Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar getirdi. Yaptırımlarla hem askeri hem sivil amaçlarla kullanılan elektronik aletlerin ve güvenlik amaçlı teçhizatı ihracatı hedef alındı. Yaptırımların 22 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği belirtildi.

Skripallerin zehirlenmesinden İngiltere, hiçbir kanıt olmadan Moskova'yı sorumlu tutmuştu. Moskova ise iddiaları kesin bir dille reddetmişti.