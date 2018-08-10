Peskov: Azerbaycan tatilimden çok memnun kaldım

Peskov, tam olarak nerede kaldığı bilgisini vermedi.
Peskov'un daha önce buz dansçısı eşi Tatyana Navka ile birlikte Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki ‘Jara-2018' festivaline gittiği bildirilmişti. İkili 27 Temmuz'da Hazar Denizi'ne gitmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azerbaycan’da yaptığı iki haftalık deniz tatilinden çok memnun kaldığını söyledi.
Peskov, tam olarak nerede kaldığı bilgisini vermedi.
Peskov'un daha önce buz dansçısı eşi Tatyana Navka ile birlikte Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki ‘Jara-2018' festivaline gittiği bildirilmişti. İkili 27 Temmuz'da Hazar Denizi'ne gitmişti.
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