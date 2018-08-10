Peskov: Azerbaycan tatilimden çok memnun kaldım

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azerbaycan’da yaptığı iki haftalık deniz tatilinden çok memnun kaldığını söyledi.

Govorit Moskva radyosuna konuşan Peskov "Tatilden çok memnun kaldım, deniz kenarında bir tatil oldu. Önemli olansa ailemle birlikteydim. Bunu çok nadir yapabiliyoruz" dedi.

Peskov, tam olarak nerede kaldığı bilgisini vermedi.

Peskov'un daha önce buz dansçısı eşi Tatyana Navka ile birlikte Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki ‘Jara-2018' festivaline gittiği bildirilmişti. İkili 27 Temmuz'da Hazar Denizi'ne gitmişti.