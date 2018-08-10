Kremlin: Hazar Denizi ile ilgili 20 yıldan fazladır tartışılan anlaşma 12 Ağustos’ta imzalanacak

Kremlin’den yapılan açıklamada Kazakistan’ın Aktav kentinde 1996’dan beri üzerine çalışılan Hazar Denizi’nin statüsüne yönelik anlaşmanın imzalanacağı bildirildi.

© Sputnik / Alexey Kudenko Hazar Denizi için mutabakat

Kremlin'in açıklamasına göre, Hazar denizi ile kıyısı olan Kazakistan, Azerbaycan, İran, Rusya ve Türkmenistan liderleri Aktav'daki 5. Hazar Zirvesi'nde bir araya gelecek. Zirvede Hazar Denizi'nin yasal statüsüne ilişkin anlaşma imzalanacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zirveye katılmak için 12 Ağustos'ta Aktav'a gidecek. Zirvedeki liderler Hazar bölgesinde farklı alanlarda işbirliği imkânlarını ve daha önce alınan kararların uygulanmasına ilişkin gidişatı ele alacak. Zirvede ayrıca bir dizi hükümetlerarası anlaşma imzalanacak.

Denizin yasal statüsü hakkındaki çalışmalar 1996'dan beri devam ediyordu.