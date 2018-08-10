'Rusya davranışlarını düzeltsin' diyen ABD'li sözcüye Zaharova'dan yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’in Rusya’ya karşı yaptırımların Moskova’nın ‘davranışlarını düzeltmek’ amacıyla kullanılan bir araç olduğu yönündeki ifadelere yanıt verdi. Zaharova, "Nasıl bir araç bu?" dedi.

© Sputnik / Sergey Guneev ABD'nin yeni yaptırım kararı sonrası Rusya'dan ekonomi açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington’ın Moskova ile daha iyi ilişkiler istediğini, yaptırımların da Rus hükümetini daha ‘iyi davranışlara yöneltmeye’ yönelik bir tür araç olduğu yönündeki ifadeleriyle ilgili Facebook hesabından açıklama yaptı.

Yaptırım ‘aracının’ etkinliğini sorgulayan Zaharova “Hükümetleri ABD ile daha iyi ilişkiler geliştirmesi için davranışlarını düzeltmeye yönelik nasıl bir araç bu? Bu ‘aracın’ nasıl işe yaradığını gösteren birkaç örnek görmek isterdim” ifadelerini kullandı.

Zaharova, ‘bomba, bıçak, kılıç’ ve daha başka emojiler koyarak mesajında ABD’nin sözünü ettiği ‘aracın’ neler olabileceği konusunda ‘tahminde bulundu.’

ABD, önceki gün eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayını bahane ederek Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar getirdi. Yaptırımlarla hem askeri hem sivil amaçlarla kullanılan elektronik aletlerin ve güvenlik amaçlı teçhizatı ihracatı hedef alındı. Yaptırımların 22 Ağustos’ta yürürlüğe gireceği belirtildi.