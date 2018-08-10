'Rusya davranışlarını düzeltsin' diyen ABD'li sözcüye Zaharova'dan yanıt

Yaptırım ‘aracının’ etkinliğini sorgulayan Zaharova “Hükümetleri ABD ile daha iyi ilişkiler geliştirmesi için davranışlarını düzeltmeye yönelik nasıl bir araç bu? Bu ‘aracın’ nasıl işe yaradığını gösteren birkaç örnek görmek isterdim” ifadelerini kullandı.
Zaharova, ‘bomba, bıçak, kılıç’ ve daha başka emojiler koyarak mesajında ABD’nin sözünü ettiği ‘aracın’ neler olabileceği konusunda ‘tahminde bulundu.’
ABD, önceki gün eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayını bahane ederek Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar getirdi. Yaptırımlarla hem askeri hem sivil amaçlarla kullanılan elektronik aletlerin ve güvenlik amaçlı teçhizatı ihracatı hedef alındı. Yaptırımların 22 Ağustos’ta yürürlüğe gireceği belirtildi.
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