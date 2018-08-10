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21:49 10 Ağustos 2018
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    Hazar Denizi’nin uzaydan görünümü.

    Kremlin, 22 yılda hazırlanan Hazar Denizi anlaşmasının detaylarını açıkladı

    © Fotoğraf: NASA image by Norman Kuring, NASA’s Ocean Color web
    Rusya
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    Rusya Devlet Başkanlığı, 1996'dan beri üzerinde çalışılan ve 12 Ağustos'taki liderler zirvesinde imzalanacak Hazar Denizi'nin statüsüne yönelik anlaşmanın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

    Hazar Denizi
    © Sputnik / Alexey Kudenko
    Kremlin: Hazar Denizi ile ilgili 20 yıldan fazladır tartışılan anlaşma 12 Ağustos’ta imzalanacak
    Hazar Denizi'ne kıyısı olan Rusya, İran, Kazakistan, Azerbaycan, ve Türkmenistan liderlerinin Kazakistan'ın Aktav kentinde 12 Ağustos'ta yapılacak Hazar Beşlisi zirvesinde Hazar Denizi'nin hukuki statüsünü belirleyen anlaşmayı imzalayacağı duyurulmuştu.

    Kremlin'den yapılan açıklamaya göre söz konusu anlaşma, Hazar Denizi'nin su yüzeyinin ortak kullanıma açık olmasını, dip ve toprak altı bölümlerinin ise kıyıdaş ülkeler arasında paylaşılmasını öngörüyor.

    Dip ve toprak altı bölümlerin paylaşımının uluslararası hukuk çerçevesinde ülkeler arasındaki anlaşma esas alınarak yapılacağı belirtilen açıklamada, gemicilik, balıkçılık faaliyetlerinin, bilimsel araştırmaların ve boru hattı döşeme işlemlerinin taraflar arasında mutabık kalınan kurallar dahilinde gerçekleştirileceği ve kapsamlı deniz projelerinin de ekolojik faktör mutlak surette göz önüne alınarak hayata geçirileceği ifade edildi.

    'BÖLGE DIŞI ÜLKELER HAZAR DENİZİ'NDE ASKERİ GÜÇ BULUNDURAMAYACAK'

    Kremlin'in aktardığına göre anlaşma, bölge dışı ülkelerin Hazar'da askeri güç bulundurmasını yasaklarken 5 kıyıdaş ülkeyi Hazar Denizi'nin güvenliğinin korunmasından ve kaynaklarının yönetilmesinden sorumlu tutuyor.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zirveye katılmak için 12 Ağustos'ta Aktav'a gidecek. Zirvedeki liderler Hazar bölgesinde farklı alanlarda işbirliği imkânlarını ve daha önce alınan kararların uygulanmasına ilişkin gidişatı ele alacak. Zirvede ayrıca bir dizi hükümetlerarası anlaşma imzalanacak.

    Denizin yasal statüsü hakkındaki çalışmalar 1996'dan beri devam ediyordu.

    Etiketler:
    statü, açıklama, plan, Hazar Beşlisi zirvesi, Hazar Denizi, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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