Peskov: Putin, Rusya Güvenlik Komitesi ile ABD'nin olası yeni yaptırımlarını görüştü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Komitesi üyeleri ile ABD'nin Rusya'ya getirebileceği olası yeni yaptırımları konuştu.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin önceki gün ilan ettiği Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların ardından Putin'in Rusya Güvenlik Komitesi üyeleri ile bir araya geldiğini söyledi.

Peskov "Görüşmenin gündeminde Aktav'da (Kazakistan) yapılacak Hazar Beşlisi Zirvesi ile ilgili konular vardı. Hazar Denizi'nin statüsüne ilişkin uzun yıllardır yürütülen çalışmaların sonlandırılmasının önemi ele alındı" dedi.

Peskov, görüşmede Washington'ın Rusya'ya yönelik getirebileceği olası ticari yaptırımların da ele alındığını belirterek "Yaptırımların uluslararası hukuku ihlal ettiğinin altı çizildi" ifadesini kullandı.

Toplantıda Duma Sözcüsü Vyaçeslav Volodin, Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev, Kremlin İdaresi Başkanı Anton Vayno, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Federal Güvenlik Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov yer aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamada daha önce Kazakistan'ın Aktav kentinde 12 Ağustos'ta Kazakistan, Azerbaycan, İran, Rusya ve Türkmenistan liderlerinin katılımıyla yapılacak zirvede 1996'dan beri üzerine çalışılan Hazar Denizi'nin statüsüne yönelik anlaşmanın imzalanacağı bildirilmişti.