'Rusya, uluslararası ticarette dolar kullanımına son vermeli'

Rus senatör İgor Morozov, ABD'nin son yaptırım tehdidine karşılık olarak Rusya'nın diğer ülkelerle yapılan işlemlerde dolar kullanmaya son vermesi gerektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Salisbury'de eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Mariya'nın zehirlendiği vakada kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialarla ilgili olarak 22 Ağustos'ta yürürlüğe girmek üzere Moskova'ya ekonomi ağırlıklı yeni yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı.

Gazeta.ru'ya verdiği demeçte Washington'un yeni yaptırım adımını yorumlayan İgor Morozov, "Elbette yeni yaptırım açıklamasına bir yanıt vermeliyiz ve öncelikle ekonomi ve entegrasyon birliklerindeki partnerlerimizle birlikte dolardan vazgeçmeliyiz ve ulusal paraları kullanmaya başlamalıyız" dedi.

'BRICS ZİRVESİNDE BU KONU ELE ALINDI'

Temmuz sonunda Güney Afrika'da yapılan son BRICS zirvesinde bu konunun ele alındığını anımsatan Morozov, "Bu sadece Rusya'nın değil, ekonomik savaş açılan tüm uluslararası toplumun yanıtı olacak" diye vurguladı.

Rusya'nın Çin ve İran'la ulusal parayla ticarete halihazırda başladığına, BRICS bünyesinde de ulusal para rezervleri havuzu oluşturulduğuna dikkat çeken Morozov, bunun ABD'yi en çok rahatsız eden husus olduğunun, zira 21 trilyon dolar borcu olan Washington için bu gelişmenin yakın gelecekte bir felakete yol açacağının altını çizdi.

© Sputnik / Vitaliy Podvitski Rusya’dan ABD’ye: Yaptırımlar devam ederse ekonomik savaş ilan edildi sayarız

Rus Novatek şirketinin başkanı Leonid Mihelson da, ABD'nin bankalara yönelik olası yaptırımlarının ulusal para birimleriyle ticarete geçiş sürecini hızlandıracağını ifade etti.

Vedomosti'ye konuşan Mihelson, Arap ülkeleri de dahil Rusya'nın önemli ticari partnerlerinin ulusal para birimiyle alışverişe geçmeyi düşünmeye başladığını kaydederek, "Eğer ABD yaptırımları uygularsa ve önde gelen Rus bankalarının çalışmalarını zorlaştırırsa, ulusal para biriminde alışverişe geçme süreci hızlanır" dedi.

LİRA GİBİ RUBLE DE ZARAR GÖRDÜ

Bu arada ABD'nin yaptırımları yüzünden lira gibi, Rus para birimi rublede de ciddi bir değer kaybı izleniyor.

Ruble, önceki gün dolar karşısında Ağustos 2016'dan bu yana en düşük seviyeyi (66.73) görürken euro karşısında da nisan değerlerinin altına düşmüştü (77.33).

Şu anda ruble dolar karşısında 66.93, euro karşısındaysa 76.67 seviyesinde.