Lavrov'dan Pompeo'ya: Yeni yaptırımlardan son derece rahatsızız

Lavrov ve Pompeo, bugün telefon görüşmesi yaparak Washington'un yaptırım politikasını konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov, İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Mariya'nın zehirlenmesi vakasında Moskova'nın dahli olduğu iddiasıyla Rusya'ya yaptırım uygulanmasından son derece rahatsız olduklarını ifade etti.

Lavrov, ABD, İngiltere veya başka bir ülkenin söz konusu iddialarla ilgili tek bir kanıt dahi sunmadığının altını çizdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Salisbury'de eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Mariya'nın zehirlendiği vakada kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialarla ilgili olarak 22 Ağustos'ta yürürlüğe girmek üzere Moskova'ya ekonomi ağırlıklı yeni yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı.