Rusya’nın Başkonsolosluğun’dan, Rus gezginlerin İstanbul’da gözaltına alınması değerlendirmesi

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan bir kaynak, Russia Today (RT)’e yaptığı açıklamada Kırım’dan salla yola çıkarak İstanbul Boğazı’na giriş yapan Rus gezginler Vladimir Likhaçev ve Yuriy Burlak’ın gözaltına alınmasını yorumladı.

Kaynak, ‘Dün akşam saat 22'de Türk ilgili birimlerden iki Rus vatandaşı olan Vladimir Likhaçev ve Yuriy Burlak'ın gözaltına alındığı haberini aldık. Bunun üzerine olayın detaylarını öğrenmek için tez bir vakitte vatandaşlarımızı aradık ve Türk sahil güvenlik birimiyle irtibata geçtik' ifadelerini kullandı.

Şu an sorunun çözüm yollarını aradıklarını kaydeden kaynak, ‘Türk yetkililer, vatandaşlarımızın Rusya'ya dönüş biletlerini sunmaları durumunda Türkiye'de yasal olarak konaklamaları için gereken işlemleri başlatmaya hazır' dedi.

Sputnik'e yaptığı açıklamada bu bilgiyi doğrulayan Yuriy Burlak da Rusya'ya dönüş biletlerini artık aldıklarını, ama hala İstanbul Emniyeti'ne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde tutulduklarını dile getirdi.