Stalin'in ölüm maskesi, beklenenden katbekat fazlasına satıldı

Eski Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin’in ölümünden sonra yüzünün kalıbı çıkarılarak yapılan bronz maskelerden biri İngiltere’de açık artırmayla satıldı. ‘Ölüm maskesi’ olarak anılan maske, beklenenin çok daha fazlasına, 17.200 dolara alıcı buldu.

© AFP 2018 / Manan Vatsyayana Stalin’in gizli yeraltı şehri: SSCB liderinin sığınağından etkileyici kareler 11

İngiltere'deki The Canterbury Auction Galleries müzayede evinde yapılan açık artırmada, eski Sovyet lideri Joseph Stalin'in ‘ölüm maskesi' satıldı.

Stalin'in ölümünden sonra yüzünün plasterinle alınan kalıbıyla yapılan 12 maskeden biri olduğu belirtilen maske ile iki el figürü alıcılara sunuldu.

Parçaları, beklenenin çok üstünde bir fiyata, 17.200 dolara alan koleksiyoner, açık artırmaya yurtdışından telefonla katıldı.

© Fotoğraf : Canterbury Auction Galleries İngiltere'deki The Canterbury Auction Galleries müzayede evinde açık arttırmada satılan Stalin'in ölüm maskesi

Müzayede evinin parçalar üzerinde değer biçen yetkilisi Dar Ponder, Antique Collecting sitesine yaptığı açıklamada maskenin orjinal sahibinin, kendilerine ulaşıp bunun satılmaya değer bir şey olup olmadığını sorduğunu aktardı.

Başta parçaların yaklaşık 2 bin dolar gibi bir fiyata alıcı bulmasını beklediklerini söyleyen Ponder "Kimse bu rakama ulaşılmasını beklemiyordu" dedi.

Orjinal sahibinin maske ve el kalıplarını ticaret gemisinde çalışan büyükbabasından kalan eşyalar arasında bulduğu belirtildi.

2012 yılında benzer bir maske ile eller 4500 dolara satılmıştı.