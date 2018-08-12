Rus askerler Suriye’deki Rus üssüne yaklaşan İHA’yı imha etti

Rusya'nın Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkezi'nin komutanı Tümgeneral Aleksey Tsıgankov, Rus askerlerin karanlıkta Hmeymim Hava Üssü'ne yaklaşan bir İHA'yı imha ettiklerini belirtti.

Tsıgankov, konuyla ilgili basın açıklamasında, "11 Ağustos gecesi Hmeymim hava üssündeki hava sahası kontrol araçları, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde yasadışı silahlı oluşumların kontrolündeki bölgeden fırlatılan bir İHA tespit etti. Hedef, hava üssüne güvenli bir mesafedeyken uçaksavar silahlar aracılığıyla imha edildi" ifadelerini kullandı.

Rus Tümgeneral, olayda yaralanan veya maddi hasarın olmadığını, Hmeymim'deki Rus hava üssünün işlevlerini planlı bir şekilde sürdürmeye devam ettiğini aktardı.