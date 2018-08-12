© Sputnik / Amur Gadjiyev Rusya, Army-2017 forumunda dış ortaklarla toplamda 300 milyon dolar tutarında kontrat imzaladı

Rus askerlere kupayı takdim eden Şoygu, “Başlarken ve gençlerimizin, tasarımcılarımızın, askeri sanayimizin neler yapabildiğini göstermek isterken, tüm bunların barışçıl silah için harika bir bayrama dönüşeceğini düşünmüş müydük? Elbette ki düşünmemiştik, fakat hayal etmiştik. Hayaller geçek oluyor” diye konuştu.

Uluslararası Ordu Oyunları’nın şimdi tüm dünyada on milyonlarca kişi tarafından seyredildiğine dikkat çeken Şoygu, “Bizi seyrediyorlar ve gençlerimizin mücadelede kullandığı araçların mükemmel olduğunu ve onların bu araçlar üzerinde mutlak hâkimiyet sağladığını görüyorlar” ifadelerini kullandı.

Şoygu, Uluslararası Ordu Oyunları Army-2018 kupasını Rus takımına takdim etti https://t.co/l5gYE8uQFo pic.twitter.com/TeHORXo9u4 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 12, 2018

​Oyunların hem açılışına, hem de kapanış merasimine gelmeye fırsat bulan tüm mevkidaşlarına teşekkür eden Şoygu, Uluslararası Ordu Oyunları’nı ‘yiğitlik, cesaret ve onur bayramı’ olarak niteledi ve Army-2018’in kapandığını duyurdu.

Seremoni, 15 dakikalık havai fişek atışlarıyla son buldu.

28 Temmuz’da başlayan Uluslararası Ordu Oyunları Army-2018 kapsamında 7 ülkede düzenlenen 28 yarışmada 32 ülkeden 189 takım katıldı. Rus takımı toplam 19 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.