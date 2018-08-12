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20:43 12 Ağustos 2018
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    Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye Festivali

    'Moskova'daki Türkiye Festivali iyi bir gelenek haline geliyor'

    © Sputnik /
    Rusya
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    Amur Gadjiev
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    2017 yılında Rusya'nın başkenti Moskova’da düzenlenen ilk Türkiye Festivali’ne 150 bini aşkın Moskovalı ve başkent misafiri katıldı. Sputnik'in medya partneri olduğu Türkiye Festivali’ne bu yıl ilgi çok daha büyüktü ve daha ilk gününde sosyal medyada çok sayıda olumlu yorum aldı.

    Moskova'da 'Türkiye Festivali' başladı
    © AA / Natalia Zemboska
    Moskova’da ikinci Türkiye Festivali yoğun ilgi ve katılımla başladı
    Rusya ve Türkiye Parlamentoları Etkileşim Grup Başkan Yardımcısı Koordinatörü, Rusya Parlamentosu Üyesi Dmitry Savelyev, konuyla ilgili Sputnik’e şu değerlendirmede bulundu:

    — Rusya’nın başkenti Moskova’daki Krasnaya Presnya parkında bu yıl 2.'si düzenlenen Türkiye Festivaline yüzbinlerce Rus katılıyor. Birçok Rus, Türkiye'yi çok iyi tanıyor ve çok seviyor. Tatillerini burada geçirmekten mutluluk duyuyor. Bu tür festivaller, onlar için hatıraları yenileme ve ülkeden ayrılmadan küçük bir tatil yapma fırsatı sunuyor.

    — Başkaları da Türk misafirperverliği, harika mutfağı ve mükemmel otel hizmetleri hakkında çok şey duymuşlar ve uygun bir tatil yeri seçmek için parkı ziyaret ediyorlar. Ancak, elbette, çoğu insan için kültür, tarih, sanat hakkında burada daha fazla şey öğrenmek önemlidir. Birbirinden farklı olumlu görüşler var fakat hepsi bir konuda hemfikir: Renklere, eğlenceye ve parlaklığa bürünmüş dost bir ülkenin kültürüyle tanışma arzusu. Bu, Türkiye Festivali’nin Moskova’da bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Bu festivalin güzel bir gelenek haline gelmesi hepimizi mutlu ediyor.

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    Etiketler:
    Rusya-Türkiye ilişkileri, 2. Türkiye Festivali, Dmitry Savelyev, Türkiye, Rusya
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