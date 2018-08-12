Putin'den tarihi anlaşma hakkında açıklama: Hazar ülkeleri modern hukuki temele sahip oldu

Rusya lideri Vladimir Putin, Hazar ülkeleri olarak bilinen Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve İran’ın Hazar Denizi’nin hukuki statüsü ile ilgili anlaşmanın imzalanmasıyla modern hukuki bir temele sahip olduklarını belirtti.

© Sputnik / Mikhail Klementyev Putin: Hazar Denizi anlaşması dış ülkelerin bölgede olmamasını garantiliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan'ın Aktau kentinde Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve İran liderlerinin katılımıyla düzenlenen Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi'nde 22 yıllık çalışmadan sonra imzalanan anlaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Putin, “Böylelikle Hazar ‘beşlisi’ ülkelerinin birçok farkı konuda yaptığı işbirliği, uzun yıllar boyunca geçerli olacak modern hukuki temele sahip oldu” diye konuştu.

Anlaşmanın imzalanmasının abartısız olarak tüm Hazar ülkeleri için bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Putin, “Bu uluslararası anlaşma, ortak mirasımız olan Hazar Denizi’nin kullanılması ve korunması ile ilgili detaylı ve kapsamlı kuralları ve taahhütleri içeriyor” ifadelerini kullandı.