Rusya, ABD’nin yaptırımlarını karşılıksız bırakmadı

Rusya Federasyonu Başbakan Birinci Yardımcısı, Maliye Bakanı Anton Siluanov 'Rusya 1' TV kanalında “Vladimir Soloviev ile Pazar akşamı" programında, Rusya’nın yeni yaptırımlara yanıt olarak ABD'nin menkul kıymetlerinden kurtulmaya ve ulusal para cinsinden ödemeleri artırmaya devam edeceğini söyledi.

Anton Siluanov "ABD ekonomisindeki yatırımlarımızı asgariye indirdik ve daha da azaltmaya devam edeceğiz, Amerikan menkul kıymetleriyle ilgili işlemleri, artık ABD doları yerine kendi ulusal para birimimiz cinsinden veya Avrupa para birimi de dahil olmak üzere diğer para birimleri cinsinden yapacağız" dedi.

Siluanov, Rus kamu bankalarına karşı olası yaptırımların uygulanmasının ekonomi için ciddi sorunlar yaratmayacağını da belirterek şu ifadeleri kullandı: “Şimdi, Rus şirketlerini ve Rus ekonomisini de hedef alan bir sonraki yaptırımlar paketinin hazırlandığını görüyoruz. Bu paketin en hassas noktaları devlet bankalarına veya bir devlet bankasına belirli kısıtlamalar getirmektir. Bu, elbette can sıkıcı fakat, ölümcül değildir.”

Başbakan Birinci Yardımcısı, Merkez Bankasının her zaman yaptırımların hedefi olabilecek bankaları likiditesiyle güçlendireceğini de sözlerine ekledi.

Rusya Bankası, 2018 ilkbaharında ABD Hazine tahvillerinden kurtulmaya başladı. Rusya'ya karşı yeni ABD yaptırımları ile ilgili haberlerin ardından, ruble 2016 ilkbaharından bu yana geçen hafta ilk kez düşüş kaydetti.