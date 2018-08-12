Rusya, ABD’nin yaptırımlarını karşılıksız bırakmadı

Siluanov, Rus kamu bankalarına karşı olası yaptırımların uygulanmasının ekonomi için ciddi sorunlar yaratmayacağını da belirterek şu ifadeleri kullandı: “Şimdi, Rus şirketlerini ve Rus ekonomisini de hedef alan bir sonraki yaptırımlar paketinin hazırlandığını görüyoruz. Bu paketin en hassas noktaları devlet bankalarına veya bir devlet bankasına belirli kısıtlamalar getirmektir. Bu, elbette can sıkıcı fakat, ölümcül değildir.”
Başbakan Birinci Yardımcısı, Merkez Bankasının her zaman yaptırımların hedefi olabilecek bankaları likiditesiyle güçlendireceğini de sözlerine ekledi.
Rusya Bankası, 2018 ilkbaharında ABD Hazine tahvillerinden kurtulmaya başladı. Rusya'ya karşı yeni ABD yaptırımları ile ilgili haberlerin ardından, ruble 2016 ilkbaharından bu yana geçen hafta ilk kez düşüş kaydetti.
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