Zaharova, Batı'yı Yugoslavya'nın bombalanmasından dolayı hesap vermeye çağırdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Belgrad ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Suriye'deki insani durum hakkında 'endişe duyan' ve kimyasal silah kullanıldığını iddia eden Batılı ülkelerin, Sırbistan'ın NATO tarafından bombalanmasının sonuçlarıyla ilgili henüz bir yanıt vermediğini söyledi.

Belgrad'ın merkezindeki Moskova Oteli'nin kafeteryasında Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Daciç ile bir araya gelen Zaharova, görüşmede "Özellikle şu anda, Batılı ülkelerin Suriye'yle ilgili yaptıkları açıklamalarda, orada olanlardan dolayı endişe duyduklarını ve sürekli olarak 'Suriye hükümetinin kimyasal silah kullanımının' izini sürdüklerini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Zaharova ayrıca, Avrupa'da yaşanan olayların insani sonuçlarını hatırlatarak, "Batılı ülkeler öncelikle Avrupa kıtasıyla ilgilenmeli ve ‘yaptıklarından" sorumlu olmalıdır" açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü daha önce, Sırbistan vatandaşlarının, 1999 yılında NATO bombardımanında kullanılan uranyumun yol açtığı sonuçlarla ilgili tazminat almaları gerektiğini belirterek, böyle bir tazminatın halihazırda Kuzey Atlantik ittifakına ait askerler tarafından alındığı bilgisini paylaşmıştı.