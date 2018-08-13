Rusya: ABD'nin ‘kimyasal silah kullanımı' iddiasıyla uyguladığı yaptırımlar OPCW'nin itibarını sarsıyor

‘ABD, BİR KEZ DAHA ULUSLARARASI HUKUKU KÜÇÜMSÜYOR'
Açıklamada ayrıca "Washington'ın adımları Kimyasal Silahların Yasaklanması Anlaşması'nın doğruluğunu tehdit ediyor, Rusya'nın kimyasal silahlarını imha etme programında yakından işbirliği yaptığı OPCW'nin itibarına zarar veriyor. ABD bir kez daha uluslararası hukuka ve silah kontrol alanındaki çok taraflı mekanizmalara yönelik küçümseyici bir yaklaşım sergiledi" ifadelerine yer verildi.
Skripallerin zehirlenmesi olayında Rusya'nın dahli olduğu iddialarının asılsız olduğunun altını çizen Bakanlık, bunun Moskova'yı uluslararası sorumluluklarını yerine getirmiyormuş gibi gösterme çabalarından biri olduğunu kaydetti. ABD'nin kendi kimyasal silahlarını imha etmek konusunda pek acele etmeyip elinde hâlâ önemli miktarda askeri düzeyde kimyasal madde bulundurduğu vurgulanan açıklamada, "Bu mizansen bu bağlamda daha da iki yüzlüce görünüyor" denildi.
Rusya'nın uluslararası sorumluluklarını sıkı bir şekilde yerine getirdiği ve bunun zan altında bırakılmasının ‘kabul edilemez' olduğu vurgulanan açıklamada, ABD'ye silah kontrolüne yönelik uluslararası hukuk sistemini itibarsızlaştırmaya yönelik çabalarına son verme çağrısı yapıldı.
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