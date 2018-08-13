Rusya: ABD'nin ‘kimyasal silah kullanımı' iddiasıyla uyguladığı yaptırımlar OPCW'nin itibarını sarsıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının sinir gazı ile zehirlendiği iddialarını bahane ederek Rusya'ya uyguladığı yeni yaptırımların Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) itibarını sarstığını belirtti.

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"Taleplerimiz ve 4 Mart'ta Salisbury'de olanlar hakkında işbirliği yapma tekliflerimize rağmen İngiltere ya da başka bir taraftan hiçbir kanıt sunulmasa da, ülkemiz ‘Skripal olayında' kimyasal silah kullanmakla suçlanıyor" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, ABD'nin Rusya'nın geçen yıl Kimyasal Silahların Yasaklanması Anlaşması'na tam uyum ve sıkı uluslararası kontroller çerçevesinde elindeki tüm kimyasal silahları imha ettiği gerçeğini gözardı ettiği kaydedildi.

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Açıklamada ayrıca "Washington'ın adımları Kimyasal Silahların Yasaklanması Anlaşması'nın doğruluğunu tehdit ediyor, Rusya'nın kimyasal silahlarını imha etme programında yakından işbirliği yaptığı OPCW'nin itibarına zarar veriyor. ABD bir kez daha uluslararası hukuka ve silah kontrol alanındaki çok taraflı mekanizmalara yönelik küçümseyici bir yaklaşım sergiledi" ifadelerine yer verildi.

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Skripallerin zehirlenmesi olayında Rusya'nın dahli olduğu iddialarının asılsız olduğunun altını çizen Bakanlık, bunun Moskova'yı uluslararası sorumluluklarını yerine getirmiyormuş gibi gösterme çabalarından biri olduğunu kaydetti. ABD'nin kendi kimyasal silahlarını imha etmek konusunda pek acele etmeyip elinde hâlâ önemli miktarda askeri düzeyde kimyasal madde bulundurduğu vurgulanan açıklamada, "Bu mizansen bu bağlamda daha da iki yüzlüce görünüyor" denildi.

Rusya'nın uluslararası sorumluluklarını sıkı bir şekilde yerine getirdiği ve bunun zan altında bırakılmasının ‘kabul edilemez' olduğu vurgulanan açıklamada, ABD'ye silah kontrolüne yönelik uluslararası hukuk sistemini itibarsızlaştırmaya yönelik çabalarına son verme çağrısı yapıldı.